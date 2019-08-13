Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.

В организации отметили, что сейчас предприятия переходят на новый график "не из лучших побуждений", а в связи с финансовыми трудностями, что приводит к существенному сокращению зарплаты сотрудников.

В ФНПР поддерживают инициативу как средство оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.

"Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России", — отмечается в сообщении.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.