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РИА Новости

Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю

09:40 13.08.2019 (обновлено: 14:09 13.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис
Офис
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.
В организации отметили, что сейчас предприятия переходят на новый график "не из лучших побуждений", а в связи с финансовыми трудностями, что приводит к существенному сокращению зарплаты сотрудников.
В ФНПР поддерживают инициативу как средство оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.

"Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России", — отмечается в сообщении.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.
В качестве примера он привел компанию из Новой Зеландии, которая оплачивала своим сотрудникам три выходных в неделю. По словам премьера, люди стали работать на 20 процентов лучше и меньше переживать.
Кассир в супермаркете
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Дмитрий МедведевФедерация независимых профсоюзов РоссииРоссияОбщество
Популярные комментарии
я только за
13 августа, 09:43
APAlex PSH
126724267
И так зарплата на уровне стран африки, ещё предлагают понизить, а зная наше население 3 выходных это первый шаг к запою в деревнях. Меньше зарплаты от сокращённой недели, хуже кредиты выплачивать будут и ипотек не возьмут. Короче банки не поддержат это, а значит это закон.
13 августа, 10:04
ХоХочу официально заявить, что
866152101
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