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РИА Новости

Актрисе Анастасии Заворотнюк из-за долга могут запретить выезд за границу

09:39 13.08.2019 (обновлено: 10:32 13.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Приставы потребовали запретить актрисе Анастасии Заворотнюк выезжать за границу, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.
Суд рассмотрит заявление приставов 2 сентября.
По данным сайта ФСС, Заворотнюк обязана оплатить задолженность в 1,6 миллиона рублей по исполнительскому сбору.
В 2014 году Русский ипотечный банк подал иск из-за того, что Заворотнюк не выполнила условия кредитного договора. Замоскворецкий суд частично удовлетворил эти требования и решил взыскать с актрисы более 537 тысяч долларов.
В ноябре 2016 года кредитная организация направил в арбитраж заявление о несостоятельности актрисы. Однако суд его отклонил.
Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем, тренером по фигурному катанию Петром Чернышевым. Архивное фото
4 сентября 2018, 14:37РИА Новости
У Заворотнюк украли драгоценности на миллион рублей, сообщил источник
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Анастасия ЗаворотнюкРоссияОбщество
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