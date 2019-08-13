Актрисе Анастасии Заворотнюк из-за долга могут запретить выезд за границу

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Приставы потребовали запретить актрисе Анастасии Заворотнюк выезжать за границу, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.
Суд рассмотрит заявление приставов 2 сентября.
По данным сайта ФСС, Заворотнюк обязана оплатить задолженность в 1,6 миллиона рублей по исполнительскому сбору.
В 2014 году Русский ипотечный банк подал иск из-за того, что Заворотнюк не выполнила условия кредитного договора. Замоскворецкий суд частично удовлетворил эти требования и решил взыскать с актрисы более 537 тысяч долларов.
В ноябре 2016 года кредитная организация направил в арбитраж заявление о несостоятельности актрисы. Однако суд его отклонил.
4 сентября 2018, 14:37РИА НовостиУ Заворотнюк украли драгоценности на миллион рублей, сообщил источник