В Иркутской области лес горит на площади почти 775 тысяч гектаров

ИРКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Лесные пожары в Приангарье во вторник охватили почти 775 тысяч гектаров, сообщает правительство области.
Днем ранее сообщалось, что горят леса на площади 767 тысяч гектаров.
Вчера, 09:08РадиоЛесные пожары в Сибири начинают отступать
По данным властей, за сутки в области было ликвидировано 12 пожаров общей площадью 1,8 тысячи гектаров, в локализованном состоянии на утро вторника находятся 18 пожаров на площади 24 тысячи гектаров, также два очага локализованы в Качугском районе на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" на площади 31 гектар.
"Действующими остаются 33 пожара общей площадью 74 654 га. В зоне контроля закрыты 72 пожара общей площадью 675 569 га", - говорится в сообщении.
Тушением лесных пожаров в регионе занимаются порядка 1,3 тысячи человек и 200 единиц техники. От МЧС в тушении лесных пожаров применялись три вертолета и два самолета Бе-200, которые совершили 92 слива воды на очаги возгораний общей массой 1200 тонн.
12 августа, 17:04РадиоВ Иркутской области ликвидировали 11 лесных пожаров за сутки