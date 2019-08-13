В Иркутской области лес горит на площади почти 775 тысяч гектаров

ИРКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Лесные пожары в Приангарье во вторник охватили почти 775 тысяч гектаров, сообщает правительство области.

Днем ранее сообщалось, что горят леса на площади 767 тысяч гектаров.

По данным властей, за сутки в области было ликвидировано 12 пожаров общей площадью 1,8 тысячи гектаров, в локализованном состоянии на утро вторника находятся 18 пожаров на площади 24 тысячи гектаров, также два очага локализованы в Качугском районе на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" на площади 31 гектар.

"Действующими остаются 33 пожара общей площадью 74 654 га. В зоне контроля закрыты 72 пожара общей площадью 675 569 га", - говорится в сообщении.