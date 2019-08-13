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РИА Новости

В Иркутской области лес горит на площади почти 775 тысяч гектаров

09:38 13.08.2019
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© Фото : страница "ГУ МЧС России по Иркутской области" в соцсети вКонтактеТушение лесных пожаров в Иркутской области
Тушение лесных пожаров в Иркутской области
© Фото : страница "ГУ МЧС России по Иркутской области" в соцсети вКонтакте
Тушение лесных пожаров в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Лесные пожары в Приангарье во вторник охватили почти 775 тысяч гектаров, сообщает правительство области.
Днем ранее сообщалось, что горят леса на площади 767 тысяч гектаров.
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По данным властей, за сутки в области было ликвидировано 12 пожаров общей площадью 1,8 тысячи гектаров, в локализованном состоянии на утро вторника находятся 18 пожаров на площади 24 тысячи гектаров, также два очага локализованы в Качугском районе на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" на площади 31 гектар.
"Действующими остаются 33 пожара общей площадью 74 654 га. В зоне контроля закрыты 72 пожара общей площадью 675 569 га", - говорится в сообщении.
Тушением лесных пожаров в регионе занимаются порядка 1,3 тысячи человек и 200 единиц техники. От МЧС в тушении лесных пожаров применялись три вертолета и два самолета Бе-200, которые совершили 92 слива воды на очаги возгораний общей массой 1200 тонн.
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