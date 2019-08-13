Сильный лесной пожар начался на греческом острове Эвбея

АФИНЫ, 13 авг - РИА Новости. Сильный лесной пожар начался в ночь на вторник на греческом острове Эвбея недалёко от Афин, на тушение направлены десятки машин, сообщила пожарная служба Греции.

По её данным, пожар произошел в три часа ночи в лесном массиве в районе Агрилица в муниципалитете Дирфия и Мессапия в центральной части острова. Сразу же туда были направлены 45 пожарных с 20 машинами, а вскоре группировка была усилена. Сейчас с огнём борются 80 пожарных на 39 машинах, 7 пеших групп более чем с 40 пожарными. Кроме того, с рассветом задействованы четыре самолёта и два вертолета.

Распространению огня способствует сильный штормовой ветер.

Из соображений предосторожности было приказано эвакуировать монастырь Макрималис Панагиас Теотоку, а также деревню Макрималис, поскольку фронт огня двигался в ее направлении, сообщает Афинское агентство новостей АМНА

Дым от пожара ощущается в Афинах, примерно в 70 километрах от места возгорания.

Между тем, пока не удалось полностью потушить лесной пожар в районе Пеания на горе Имиттос. По сообщению пожарной службы, огонь взят под частичный контроль.

Кроме того, пожары начались рано утром возле города Фивы в Беотии в центральной Греции и в районе города Янина на севере страны.

Накануне сильные пожары произошли в Марафоне возле Афин, на острове Элафонисос южнее Пелопонесса, в Ахайе на Пелопонессе, в Арте на западе страны и на острове Самотраки.