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РИА Новости

Сильный лесной пожар начался на греческом острове Эвбея

09:36 13.08.2019
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© AP Photo / Petros GiannakourisСотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара
Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара
© AP Photo / Petros Giannakouris
Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара. Архивное фото
АФИНЫ, 13 авг - РИА Новости. Сильный лесной пожар начался в ночь на вторник на греческом острове Эвбея недалёко от Афин, на тушение направлены десятки машин, сообщила пожарная служба Греции.
По её данным, пожар произошел в три часа ночи в лесном массиве в районе Агрилица в муниципалитете Дирфия и Мессапия в центральной части острова. Сразу же туда были направлены 45 пожарных с 20 машинами, а вскоре группировка была усилена. Сейчас с огнём борются 80 пожарных на 39 машинах, 7 пеших групп более чем с 40 пожарными. Кроме того, с рассветом задействованы четыре самолёта и два вертолета.
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Из соображений предосторожности было приказано эвакуировать монастырь Макрималис Панагиас Теотоку, а также деревню Макрималис, поскольку фронт огня двигался в ее направлении, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Дым от пожара ощущается в Афинах, примерно в 70 километрах от места возгорания.
Между тем, пока не удалось полностью потушить лесной пожар в районе Пеания на горе Имиттос. По сообщению пожарной службы, огонь взят под частичный контроль.
Кроме того, пожары начались рано утром возле города Фивы в Беотии в центральной Греции и в районе города Янина на севере страны.
Накануне сильные пожары произошли в Марафоне возле Афин, на острове Элафонисос южнее Пелопонесса, в Ахайе на Пелопонессе, в Арте на западе страны и на острове Самотраки.
В Греции стоит 40-градусная жара и сильный штормовой ветер. С субботу в стране введён красный уровень пожарной опасности. Несмотря на предупреждения, за три дня произошло более 180 лесных пожаров.
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