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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии девочки, платье которой подожгла подруга

09:34 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 13 авг - РИА Новости. Пятилетняя девочка из Новокузнецка, платье которой подожгла зажигалкой девятилетняя подруга, остается в тяжелом состоянии, сказал РИА Новости заведующий ожоговым отделением городской больницы №1 города Новокузнецка Алексей Тузовский.
Ранее сообщалось, что 7 августа во время прогулки из-за баловства зажигалкой 9-летней девочки загорелось платье ее 5-летней подруги, которая в этот момент играла с 11-летней девочкой. Потерпевшая добралась до калитки, ее отец занес ребенка домой и вызвал скорую помощь. Медицинские работники диагностировали у ребенка термические ожоги и госпитализировали. По данному факту следственный комитет начал доследственную проверку. Также ситуацию держит на контроле уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.
Как сообщили местные СМИ, ребенка умышленно подожгли две малолетние сестры, 10 и 13 лет. По данным СМИ, у девочки 70-75% ожогов.
"Ребенок тяжелый, находится в реанимации, состояние то же самое. Ребенок крайне тяжелый. Врачи делают все возможное", – сообщил Тузовский.
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20034208
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