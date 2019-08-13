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РИА Новости

Отмененный саммит Россия-Иран-Азербайджан пройдет в более подходящее время

09:29 13.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 авг – РИА Новости. Саммит Россия-Иран-Азербайджан, запланированный в Сочи на 14 августа, перенесен по техническим причинам и пройдет в подходящее для этого время, сообщил представитель администрации президента Ирана Парвиз Эсмаили.
"Встреча глав Ирана, России и Азербайджана пройдет в более подходящее для этого время", - сообщил Эсмаили, при этом не уточнив примерной даты проведения трехстороннего саммита. Его слова приводятся в Telegram-канале правительства Ирана.
Президент Ирана Хасан Роухани
11 августа, 12:57РИА Новости
Президент Ирана проведет в Сочи встречи с лидерами России и Азербайджана
Он также подтвердил слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что встреча отложена "по техническим причинам".
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СочиРоссияИранАзербайджанВ мире
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