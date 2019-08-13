Отмененный саммит Россия-Иран-Азербайджан пройдет в более подходящее время

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране

ТЕГЕРАН, 13 авг – РИА Новости. Саммит Россия-Иран-Азербайджан, запланированный в Сочи на 14 августа, перенесен по техническим причинам и пройдет в подходящее для этого время, сообщил представитель администрации президента Ирана Парвиз Эсмаили.

"Встреча глав Ирана, России и Азербайджана пройдет в более подходящее для этого время", - сообщил Эсмаили, при этом не уточнив примерной даты проведения трехстороннего саммита. Его слова приводятся в Telegram-канале правительства Ирана.