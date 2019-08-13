Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T09:35Z
https://ria.ru/20190813/1557435104.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155743/53/1557435315_0:0:2900:1631_1036x0_80_0_0_fa1ca08a617d4c2574ef031b6df675c5.jpg
РИА Новости

СМИ назвали имя главного кандидата на должность посла США в России

09:25 13.08.2019 (обновлено: 09:35 13.08.2019)
2105
© REUTERS / Jonathan Ernst/PoolСпециальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
© REUTERS / Jonathan Ernst/Pool
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигана, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Окончательно кандидатура Бигана не была утверждена, однако по данным агенства, решение будет принято в ближайшее время.
Reuters отмечает, что назначение Бигана на эту должность и дальнейший переезд в Москву может повредить переговорам США с КНДР, поскольку именно этот дипломат готовил февральскую встречу Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое, а также добивался возобновления контактов лидеров двух стран.
Стивен Биган окончил университет штата Мичиган, где изучал политологию и русский язык. В 1992–1994 году он возглавлял московское отделение Международного республиканского института.
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп
Вчера, 08:20РИА Новости
Economist подсчитал количество постов Трампа о России
253216
В мире
Рекомендуем
Атамбаеву предъявили обвинения
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
РИА
Новости
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп
Economist подсчитал количество постов Трампа о России
Полицейский у ворот генерального консульства Российской федерации во Львове
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
Лента
новостей
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Отмененный саммит Россия-Иран-Азербайджан пройдет в более подходящее время
Президент России Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
В России оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Северо-Крымский канал
Представитель Зеленского рассказал о позиции Киева по водной блокаде Крыма
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
СМИ узнали, истребитель какой страны приблизился к борту Шойгу
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале
Крымский депутат прокомментировал водную блокаду полуострова
Здание посольства США в Киеве, Украина
В Госдуме заявили, что США публично признали Украину своей вотчиной
Памятник погибшим участникам Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Амурской области
Прокуратура Приамурья заинтересовалась памятником с рисунком солдат НАТО
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Офис
Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Лента новостейМолния