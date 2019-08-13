СМИ назвали имя главного кандидата на должность посла США в России

Окончательно кандидатура Бигана не была утверждена, однако по данным агенства, решение будет принято в ближайшее время.

Reuters отмечает, что назначение Бигана на эту должность и дальнейший переезд в Москву может повредить переговорам США с КНДР, поскольку именно этот дипломат готовил февральскую встречу Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое, а также добивался возобновления контактов лидеров двух стран.