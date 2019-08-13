СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России появился новый способ телефонного мошенничества, сообщает " В России появился новый способ телефонного мошенничества, сообщает " Российская газета ".

По данным издания, злоумышленники пытаются получить доступ к карточным счетам владельцев, представляясь в разговоре сотрудниками банка. Аферисты сообщают клиенту, что банк якобы зафиксировал попытку списания денег с карты в другом регионе.

Если владелец счета подтверждает, что не делал этого, "сотрудник" финансового учреждения сообщает о "блокировке" операции и предлагает сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.

В процессе сверки мошенник предлагает клиенту отключить "подозрительный" сервис через стороннее приложение для делегирования доступа, например с помощью ресурса для удаленного доступа TeamViewer. Программа позволяет постороннему человеку подключаться к смартфону пользователя и проводить разные операции от его лица.