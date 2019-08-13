Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T11:04Z
https://ria.ru/20190813/1557435078.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_32:0:1908:1055_1036x0_80_0_0_72b4692fedddf6172d95e5dc2fea943e.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

09:25 13.08.2019 (обновлено: 11:04 13.08.2019)
46800
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России появился новый способ телефонного мошенничества, сообщает "Российская газета".
По данным издания, злоумышленники пытаются получить доступ к карточным счетам владельцев, представляясь в разговоре сотрудниками банка. Аферисты сообщают клиенту, что банк якобы зафиксировал попытку списания денег с карты в другом регионе.
Если владелец счета подтверждает, что не делал этого, "сотрудник" финансового учреждения сообщает о "блокировке" операции и предлагает сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
В процессе сверки мошенник предлагает клиенту отключить "подозрительный" сервис через стороннее приложение для делегирования доступа, например с помощью ресурса для удаленного доступа TeamViewer. Программа позволяет постороннему человеку подключаться к смартфону пользователя и проводить разные операции от его лица.
Для подключения злоумышленнику понадобится специальный номер — ID пользователя. Сообщая его, владелец счета в банке добровольно предоставляет третьей стороне доступ к своему устройству и конфиденциальным данным на нем. При этом, как отмечает издание, впоследствии доказать попытку несанкционированного доступа будет трудно.
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
12 августа, 08:00Специальный репортаж
Аферисты от имени банков списывают у владельцев карт миллионы
783812619523
ТехнологииОбщество
Популярные комментарии
и в каком месте это новый способ?
13 августа, 10:52
Антон Давыдов
3941002
В тандеме преступник-правоохранитель всегда было «ты убегаешь-я догоняю», но сейчас всегда «ты убегаешь-я НЕ догонян
13 августа, 10:26
ОКОльга К
1050002
Рекомендуем
Офис
Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю
РИА
Новости
Офис
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели
Вход в офисное здание
Эксперт предложила оценить риски перехода на четырехдневную рабочую неделю
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Паспорт гражданина Украины
Зеленский упростит получение гражданства Украины россиянам
Атамбаеву предъявили обвинения
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Полицейский у ворот генерального консульства Российской федерации во Львове
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Судья Елена Хахалева
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Свадебная фотосессия
В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
Туроператоры заявили о "большом ударе" по бюджету Грузии из-за России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Лента новостейМолния