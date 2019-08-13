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РИА Новости

Уральские казаки хотят открыть в Екатеринбурге зоополицию

09:22 13.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКинолог со служебной собакой
Кинолог со служебной собакой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Кинолог со служебной собакой. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Уральские казаки хотят создать в Екатеринбурге особую зоополицию, которая будет защищать животных от живодеров, средства на запуск проекта казаки намерены получить в Фонде президентских грантов, заявил РИА Новости организатор проекта, атаман Геннадий Ковалев.
"Планируем создать зоополицию первоначально в Екатеринбурге. Формировать будем экипаж, в него будут входить ветеринар, юрист, журналист и два казака для физической защиты. Будем выезжать на звонки и проверять, действительно ли было плохое отношение к животным", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, если факт живодерства подтвердится, зоополиция будет вызывать на место ЧП сотрудников МВД, а при отказе правоохранителей возбуждать административное или уголовное дело сможет привлечь внимание прессы, юристов и общественности.
Ковалев добавил, что первоначально планируется создать один экипаж, к работе также будут привлекаться волонтеры и все неравнодушные. Если опыт окажется положительным, то зоополиция может появиться в свердловских Ревде и Нижнем Тагиле, а также в Рязани.
Для получения денег на запуск проекта казаки отправили заявку на конкурс Фонда президентских грантов. Всего для создания зоополиции им требуется 3,9 миллиона рублей, 910 тысяч из которых они готовы вложить сами. При условии получения гранта зоополиция начнет работать в Екатеринбурге уже с 1 ноября.
Как отметил организатор, если средства выделены не будут, от проекта не откажутся. "Мы уже давно это обсуждали, все равно это наш перспективный план, все равно будем создавать. Во всем мире есть зоополиция. Мы властям предлагаем, что казаки готовы взять на себя обязанность заниматься этими вопросами. Если не захотят, будем на добровольных основах заниматься этим вопросом. Это востребовано на сегодняшний день", – заявил Ковалев.
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ЕкатеринбургОбщество
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