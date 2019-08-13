В Сиднее задержали мужчину, пытавшегося с ножом напасть на прохожих

Машина скорой помощи забирает женщину из отеля CBD на углу улиц Кинг и Йорк в Сиднее, Австралия. 13 августа 2019

Машина скорой помощи забирает женщину из отеля CBD на углу улиц Кинг и Йорк в Сиднее, Австралия. 13 августа 2019

© AP Photo / Dean Lewins/AAP Image Машина скорой помощи забирает женщину из отеля CBD на углу улиц Кинг и Йорк в Сиднее, Австралия. 13 августа 2019

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Полиция Австралии задержала мужчину, разгуливавшего с ножом в центре Сиднея и пытавшегося напасть на людей, по предварительным данным, ножевое ранение получила одна женщина, сообщает портал Полиция Австралии задержала мужчину, разгуливавшего с ножом в центре Сиднея и пытавшегося напасть на людей, по предварительным данным, ножевое ранение получила одна женщина, сообщает портал news.com.au

Как передает портал, сообщения о вооруженном мужчине в окровавленной одежде начали поступать во вторник днем. По данным СМИ, мужчина бегал по улице, запрыгивал на автомобили и, размахивая ножом, выкрикивал "Аллах Акбар". Прохожим удалось самостоятельно задержать мужчину до приезда полиции, прижав его в земле ящиком из-под молока и двумя стульями.

"Мужчина находится под стражей, после того как, предположительно, нанес удар ножом женщине в Сиднее", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Как уточняется, пострадавшая женщина находилась в одной из гостиниц, она была доставлена в больницу "в стабильном состоянии". В правоохранительных органах также подтвердили, что прохожие задержали мужчину до приезда полиции.

В настоящее время полиция патрулирует район, однако считает, что "дальнейших угроз для общественности нет".