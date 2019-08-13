В Москве задержали участника митинга 10 августа

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. Архивное фото

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Константина Котова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Котов, уже неоднократно привлекавшийся к административной ответственности по соответствующей статье 20.2 КоАП, 10 августа принял участие в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя требования полицейских. При попытке скрыться он был задержан.

"Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что действия Котова, "направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства", носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса РФ.