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РИА Новости

В Москве задержали участника митинга 10 августа

09:11 13.08.2019 (обновлено: 09:13 13.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Константина Котова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, Котов, уже неоднократно привлекавшийся к административной ответственности по соответствующей статье 20.2 КоАП, 10 августа принял участие в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя требования полицейских. При попытке скрыться он был задержан.
"Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что действия Котова, "направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства", носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса РФ.
По данным столичного главка МВД, полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга 10 августа в центре Москвы.
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