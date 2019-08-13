Президент Киргизии требовал, чтобы задержание Атамбаева прошло без жертв

БИШКЕК, 13 авг - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков требовал, чтобы во время спецоперации по задержанию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева не было жертв среди населения, заявил во вторник на пресс-конференции глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев.

"Президент приказал: не должно быть ни одной жертвы среди гражданского населения. Все остальные вопросы - о времени проведения спецоперации, о количестве ее участников принимал я сам в зависимости от оперативной ситуации", - заявил Опумбаев.

По словам Опумбаева, с точки зрения закона бойцы спецслужб имели полное право на применение боевого оружия, когда столкнулись с вооруженным сопротивлением.

"Они имели право стрелять. Но мои бойцы, выполняя приказ, не совершили ни одного выстрела, не убили ни одного человека. Тем самым проявили огромную смелость и профессионализм", - сказал глава спецслужб.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.