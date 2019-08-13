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РИА Новости

Utair попросил Минтранс отложить распределение бывших маршрутов "Трансаэро"

08:58, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Авиакомпания Utair, столкнувшаяся ранее с исками о банкротстве, просит Минтранс России перенести с 13 августа на сентябрь распределение между российскими авиакомпаниями на межведомственной комиссии (МВК) международных маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за прекратившей тогда свою деятельность "Трансаэро", пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо перевозчика в министерство.
По данным издания, МВК должна выбрать обслуживающие эти направления компании сегодня, но Utair не подала заявки на интересовавшие ее направления в европейские города, и борьба за них развернется между "Аэрофлотом" и S7. Как пишет газета, в Utair не знали, когда именно МВК будет распределять маршруты, поэтому пропустили срок подачи заявок. В качестве альтернативы переносу распределения на осень перевозчик предлагает 13 августа принять к рассмотрению его заявки, не поданные в Росавиацию в установленный срок с 1 по 7 июля.
Надпись Аэрофлот в аэропорту. Архивное фото
31 октября 2016, 12:36РИА Новости
ФАС недовольна, что "Аэрофлот" получил самые "вкусные" маршруты "Трансаэро"Глава ФАС считает, что Минтранс должен был отдать самые интересные международные маршруты не самой большой компании, а поддержать других перевозчиков.
Группа "Аэрофлот" взяла на себя основной объем перевозок пассажиров "Трансаэро", которая была не в состоянии это сделать, и получила допуски на 56 международных маршрутов этой авиакомпании. Позднее "Аэрофлот" отказался от ряда направлений. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в 2018 году заявлял, что компания благодаря получению международных маршрутов "Трансаэро" компенсировала 4,5 миллиарда рублей убытков от перевозки ее пассажиров в конце 2015 года. Он отметил, что всего "Аэрофлот" тогда потратил на "Трансаэро" 17 миллиардов рублей.
Шамиль Курмашов, тогда занимавший должность замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам, в октябре 2016 года говорил, что "Аэрофлот" надеется на продление допусков на международные маршруты "Трансаэро" на три-пять лет. В марте 2019 года авиавласти продлили 31 из 32 запрошенных "Аэрофлотом" и его дочерней авиакомпанией "Россия" допусков.
По данным газеты, сейчас на МВК выставлены направления из Москвы в Актау, Актобе, Алма-Ату, Нур-Султан, Атырау, Караганду, Аликанте, Венецию, Лион, Малагу, Милан, Пекин, Пхукет, Рим, Ташкент, Тель-Авив, Шымкент, Анталью, Бангкок, Барселону, Гоа, Дубай, Ираклион, Ларнаку, Париж, Пафос, Римини и Прагу, а также из Петербурга в Рим и Милан. По словам собеседников газеты в отрасли, интерес для Utair представляют рейсы в города Европы и Израиль, куда позволяет летать ее среднемагистральный флот.
В Минтрансе сказали, что ведомство руководствуется "исключительно действующим законодательством и нормативно-правовой базой". Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев полагает, что федеральные чиновники вряд ли пойдут навстречу Utair после недавней рекомендации министра транспорта Евгения Дитриха, который попросил авиакомпанию активно не наращивать пассажиропоток. В Росавиации и "Аэрофлоте" ситуацию не прокомментировали. В Utair также отказались от комментариев.
Самолет Ту-154м авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
4 ноября 2016, 14:02РИА Новости
"Аэрофлот" будет использовать маршруты "Трансаэро" до покрытия всех убытковВсего после банкротства "Трансаэро" авиакомпания "Аэрофлот" потратил на разрешение финансовой ситуации с компанией-банкротом более 17 миллиардов рублей.
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АэрофлотРосавиацияЮТэйрТрансаэроРоссияЭкономика
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