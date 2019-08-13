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РИА Новости

В Индии фермеру с сыном пришлось поселиться на деревьях из-за слонов

08:55, 13 августа 2019
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© Fotolia / sanirimpanСлоны в Индии
Слоны в Индии
© Fotolia / sanirimpan
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 авг – РИА Новости. Житель индийской деревни Кусумита (штат Орисса на востоке Индии) оказался вынужден поселиться на деревьях вместе со своим сыном после того, как стадо слонов разрушило принадлежавший ему дом, а местные власти отказались выплатить за него компенсацию, сообщает во вторник телеканал NDTV.
Случай из жизни Судии Махакуда получил широкую огласку в индийских СМИ. По словам потерпевшего, они с сыном покинули родное селение три дня назад.
"Именно тогда дикие слоны разрушили наш дом. Мы с сыном соорудили временное жилище на деревьях, спасая свои жизни, поскольку дикие слоны нередко захаживают сюда. Из-за этих зверей мы теперь не можем спать по ночам", - посетовал Махакуд.
Он сообщил, что обратился к местным властям с требованием выплатить ему компенсацию за разрушенный дом, однако до сих пор не получил каких-либо средств.
В свою очередь департамент лесного хозяйства штата подтвердил, что в курсе ситуации Махакуда, однако указал, что выплата компенсаций в таких случаях требует многочисленных согласований. "Мы также сформировали команду рейнджеров, которая будет отслеживать перемещение диких слонов в этих районах", - заявил журналистам представитель ведомства Сушанта Кумар Прадхан.
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Набеги слонов на селения – очень серьезная проблема в Индии. Чтобы отпугнуть животных от своих домов и полей, фермеры бьют в барабаны, используют петарды, ставят электрические изгороди и даже имитируют рычание тигров и леопардов. Не обходится без человеческих жертв: по данным индийского правительства, ежегодно во время встреч со слонами в стране умирают несколько сотен человек.
Основной причиной таких набегов, как правило, является недостаток пищи в естественной среде обитания слонов.
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