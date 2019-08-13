В Индии фермеру с сыном пришлось поселиться на деревьях из-за слонов

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 авг – РИА Новости. Житель индийской деревни Кусумита (штат Орисса на востоке Индии) оказался вынужден поселиться на деревьях вместе со своим сыном после того, как стадо слонов разрушило принадлежавший ему дом, а местные власти отказались выплатить за него компенсацию, сообщает во вторник телеканал Житель индийской деревни Кусумита (штат Орисса на востоке Индии) оказался вынужден поселиться на деревьях вместе со своим сыном после того, как стадо слонов разрушило принадлежавший ему дом, а местные власти отказались выплатить за него компенсацию, сообщает во вторник телеканал NDTV

Случай из жизни Судии Махакуда получил широкую огласку в индийских СМИ. По словам потерпевшего, они с сыном покинули родное селение три дня назад.

"Именно тогда дикие слоны разрушили наш дом. Мы с сыном соорудили временное жилище на деревьях, спасая свои жизни, поскольку дикие слоны нередко захаживают сюда. Из-за этих зверей мы теперь не можем спать по ночам", - посетовал Махакуд.

Он сообщил, что обратился к местным властям с требованием выплатить ему компенсацию за разрушенный дом, однако до сих пор не получил каких-либо средств.

В свою очередь департамент лесного хозяйства штата подтвердил, что в курсе ситуации Махакуда, однако указал, что выплата компенсаций в таких случаях требует многочисленных согласований. "Мы также сформировали команду рейнджеров, которая будет отслеживать перемещение диких слонов в этих районах", - заявил журналистам представитель ведомства Сушанта Кумар Прадхан.

Набеги слонов на селения – очень серьезная проблема в Индии. Чтобы отпугнуть животных от своих домов и полей, фермеры бьют в барабаны, используют петарды, ставят электрические изгороди и даже имитируют рычание тигров и леопардов. Не обходится без человеческих жертв: по данным индийского правительства, ежегодно во время встреч со слонами в стране умирают несколько сотен человек.