Глава ГКНБ Киргизии подтвердил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа

БИШКЕК, 13 авг - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев стрелял в бойцов спецназа, все выстрелы были на поражение, заявил во вторник на пресс-конференции глава Госкомитета Нацбезопасности республики Орозбек Опумбаев.

"Атамбаев в ходе своей речи признавался в шести выстрелах, которые он осуществил. Все они нашли подтверждение", - заявил Опумбаев.

По словам главы спецслужб, судя по характеру ранений, все выстрелы были - на поражение. "Это было цинично, это было просто убийство! Я уверен, следствие разберется в этом", - сказал глава ГКНБ.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.