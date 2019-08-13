Глава ГКНБ Киргизии подтвердил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа

БИШКЕК, 13 авг - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев стрелял в бойцов спецназа, все выстрелы были на поражение, заявил во вторник на пресс-конференции глава Госкомитета Нацбезопасности республики Орозбек Опумбаев.
"Атамбаев в ходе своей речи признавался в шести выстрелах, которые он осуществил. Все они нашли подтверждение", - заявил Опумбаев.
По словам главы спецслужб, судя по характеру ранений, все выстрелы были - на поражение. "Это было цинично, это было просто убийство! Я уверен, следствие разберется в этом", - сказал глава ГКНБ.
Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.