Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T08:50Z
https://ria.ru/20190813/1557433769.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155732/69/1557326998_0:111:3247:1937_1036x0_80_0_0_681dfecece0ad969512512f906ab88ca.jpg
РИА Новости
Задержание Атамбаева

Глава ГКНБ Киргизии подтвердил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа

08:50, 13 августа 2019
268
© Sputnik / Табылды КадырбековСитуация в селе Кой-Таш в Киргизии
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 13 авг - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев стрелял в бойцов спецназа, все выстрелы были на поражение, заявил во вторник на пресс-конференции глава Госкомитета Нацбезопасности республики Орозбек Опумбаев.
"Атамбаев в ходе своей речи признавался в шести выстрелах, которые он осуществил. Все они нашли подтверждение", - заявил Опумбаев.
По словам главы спецслужб, судя по характеру ранений, все выстрелы были - на поражение. "Это было цинично, это было просто убийство! Я уверен, следствие разберется в этом", - сказал глава ГКНБ.
Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Сотрудники полиции во время столкновений со сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на площади Ала-Тоо в Бишкеке
10 августа, 16:44Задержание Атамбаева
Врачи из России помогут лечить силовика, раненного при задержании Атамбаева
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
102011
Обсудить 0
Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
Рекомендуем
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Суд в Киргизии арестовал 120 единиц имущества Атамбаева
РИА
Новости
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота
Пласидо Доминго
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Слоны в Индии
В Индии фермеру с сыном пришлось поселиться на деревьях из-за слонов
Лента
новостей
Скорая помощь на Украине
Число госпитализированных с отравлением в Винницкой области выросло до 12
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за испытательными запусками ракет
Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений
Река Обь
В Томской области на Оби затонула баржа с грузом
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Utair попросил Минтранс отложить распределение бывших маршрутов "Трансаэро"
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп
Economist подсчитал количество постов Трампа о России
Молекулярная структура
В России создан первый в мире бесплатный ресурс для анализа биоматериалов
Дождь в Москве
В Москве вечером может выпасть около 13% месячной нормы осадков
Врач скорой медицинской помощи
Все девять погибших и пострадавших в ДТП в Якутии ехали в легковушке
Венесуэла
В Венесуэле создадут комиссию, которая определит дату выборов
Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
Трамп приготовил экстремальный сценарий обвала доллара
Нашивки сотрудников МЧС России
В Белом море эвакуировали пассажиров севшего на мель экскурсионного судна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В России остановили разработку ранца-спасателя для космонавтов
09:00В России создан первый в мире бесплатный ресурс для анализа биоматериалов
08:58Utair попросил Минтранс отложить распределение бывших маршрутов "Трансаэро"
08:56Число госпитализированных с отравлением в Винницкой области выросло до 12
08:55В Индии фермеру с сыном пришлось поселиться на деревьях из-за слонов
08:50Глава ГКНБ Киргизии подтвердил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа
08:48Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
08:45Суд в Киргизии арестовал 120 единиц имущества Атамбаева
08:41Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота
08:35В Томской области на Оби затонула баржа с грузом
08:30Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений
08:26В Белом море эвакуировали пассажиров севшего на мель экскурсионного судна
08:20Economist подсчитал количество постов Трампа о России
08:15В Москве вечером может выпасть около 13% месячной нормы осадков
08:10В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать колбасу
08:09Температура в Москве повысится до 25 градусов, вечером ожидается гроза
08:09IT-компании обучат московских педагогов креативному программированию
08:08Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе
08:05Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет
07:59Givenchy и Coach извинились за выпуск одежды с неправильной картой Китая
Лента новостейМолния