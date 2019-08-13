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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Суд в Киргизии арестовал 120 единиц имущества Атамбаева

08:45, 13 августа 2019
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© Sputnik / Бактияр Бердибеков / Перейти в фотобанкОбращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
© Sputnik / Бактияр Бердибеков
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БИШКЕК, 13 авг - РИА Новости. В Киргизии наложен арест на 120 единиц имущества экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, заявил во вторник на пресс-конференции генеральный прокурор республики Откурбек Джамшитов.
"Уже наложен арест на 120 единиц имущества экс-президента Атамбаева", - сказал он.
Ранее сообщалось, что суд наложил арест на здание Форума - штаба Атамбаева в Бишкеке и на имущество подконтрольного ему телеканала "Апрель".
Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи в Чолпон-Ате
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