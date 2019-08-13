Суд в Киргизии арестовал 120 единиц имущества Атамбаева

БИШКЕК, 13 авг - РИА Новости. В Киргизии наложен арест на 120 единиц имущества экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, заявил во вторник на пресс-конференции генеральный прокурор республики Откурбек Джамшитов.

"Уже наложен арест на 120 единиц имущества экс-президента Атамбаева", - сказал он.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на здание Форума - штаба Атамбаева в Бишкеке и на имущество подконтрольного ему телеканала "Апрель".

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.