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РИА Новости

Велопрокат в Москве использовали свыше трех миллионов раз за четыре месяца

08:38, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие сезона велопроката в Москве
Открытие сезона велопроката в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Открытие сезона велопроката в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Москвичи и гости столицы за четыре месяца совершили более трех миллионов поездок на городских велосипедах, что на 700 тысяч поездок больше, чем за такой же период 2018 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Система городского велопроката "Велобайк" начала работать в Москве в 2013 году. Тогда было всего 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной.
"Москвичи и туристы совершили более трех миллионов поездок на городских велосипедах за половину сезона. Это на 700 тысяч поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пункты проката открылись в городе в конце апреля. Традиционно велосезон длится до начала ноября", - говорится в сообщении.
Согласно данным, теперь в столице доступны 530 станций и более пяти тысяч велосипедов, кроме того, в этом сезоне появилось еще 100 станций, из которых 55 - в районах, где раньше сервиса не было, 45 - в районах, где он уже есть.
Прокат велосипедов в Москве
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"Всего с 2013 года пользователи брали их (велосипеды) напрокат 12,5 миллиона раз. Этот вид транспорта удобен для коротких поездок по городу - например, чтобы доехать от станции метро до дома или работы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
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