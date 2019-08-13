Велопрокат в Москве использовали свыше трех миллионов раз за четыре месяца

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Москвичи и гости столицы за четыре месяца совершили более трех миллионов поездок на городских велосипедах, что на 700 тысяч поездок больше, чем за такой же период 2018 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Система городского велопроката "Велобайк" начала работать в Москве в 2013 году. Тогда было всего 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной.

"Москвичи и туристы совершили более трех миллионов поездок на городских велосипедах за половину сезона. Это на 700 тысяч поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пункты проката открылись в городе в конце апреля. Традиционно велосезон длится до начала ноября", - говорится в сообщении.

Согласно данным, теперь в столице доступны 530 станций и более пяти тысяч велосипедов, кроме того, в этом сезоне появилось еще 100 станций, из которых 55 - в районах, где раньше сервиса не было, 45 - в районах, где он уже есть.