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РИА Новости

Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений

08:30, 13 августа 2019
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© REUTERS / KCNAСеверокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за испытательными запусками ракет
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за испытательными запусками ракет
© REUTERS / KCNA
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за испытательными запусками ракет. Архивное фото
ТОКИО, 13 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын повысил в званиях 103 военных за заслуги в разработке "новых мощных систем вооружений", приказ опубликован на первой полосе центральной в стране газеты "Нодон синмун".
Поощрение военнослужащих от генеральского до лейтенантского званий последовало за серией испытаний пусковых систем многозалпового огня, которые проводились в КНДР в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи по моделированию войны на Корейском полуострове.
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В приказе Ким Чен Ына говорится, что удостоившиеся повышения военные "своей несгибаемой силой воли и необычайными творческими способностями преодолели трудно решаемые технологические проблемы, своими силами и умом, на основе отечественных технологий разработали новые системы вооружений и обеспечили решительный поворот в укреплении сил самообороны страны".
Как передает из Сеула агентство Рёнхап, министерство по делам национального объединения Южной Кореи заявило, что пока трудно сказать, связано ли напрямую нынешнее повышение в званиях военных в КНДР с ракетными пусками.
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Ким Чен ЫнКНДРВ мире
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