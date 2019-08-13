В Белом море эвакуировали пассажиров севшего на мель экскурсионного судна

МУРМАНСК, 13 авг – РИА Новости. Спасатели эвакуировали пассажиров экскурсионного судна "Сапфир", которое село на мель в Белом море недалеко от Петрозаводска, сообщается на сайте ГУ МЧС по Карелии.

Судно "Сапфир" село на мель около 23.10 в понедельник в 9 километрах от Беломорска. Из порта Беломорска к судну отправились спасатели для эвакуации людей.