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РИА Новости

В Белом море эвакуировали пассажиров севшего на мель экскурсионного судна

08:26, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МУРМАНСК, 13 авг – РИА Новости. Спасатели эвакуировали пассажиров экскурсионного судна "Сапфир", которое село на мель в Белом море недалеко от Петрозаводска, сообщается на сайте ГУ МЧС по Карелии.
Судно "Сапфир" село на мель около 23.10 в понедельник в 9 километрах от Беломорска. Из порта Беломорска к судну отправились спасатели для эвакуации людей.
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"В 05:20 в акватории Белого моря эвакуация пассажиров с экскурсионного судна "Сапфир" успешно завершена", - говорится в сообщении. В ведомстве не уточнили число пассажиров, которых пришлось эвакуировать.
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Белое мореПетрозаводскКарелияПроисшествия
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