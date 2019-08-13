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РИА Новости

В Москве вечером может выпасть около 13% месячной нормы осадков

08:15, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Около 5-10 миллиметров осадков может выпасть в Москве во вторник вечером, то есть примерно 13% от нормы августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За сегодняшний вечер может выпасть от 5 до 10 миллиметров осадков. Норма для августа составляет 77 миллиметров", - сказал Тишковец.
Ранее синоптик сообщал, что во вторник в Москве днём ожидается летняя комфортная погода, воздух прогреется до 25 градусов, а вечером пройдут ливневые дожди с грозами.
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