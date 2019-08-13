В Москве вечером может выпасть около 13% месячной нормы осадков

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Около 5-10 миллиметров осадков может выпасть в Москве во вторник вечером, то есть примерно 13% от нормы августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За сегодняшний вечер может выпасть от 5 до 10 миллиметров осадков. Норма для августа составляет 77 миллиметров", - сказал Тишковец.