ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе Якутии, в ходе рейда отобрано 60 проб с водоемов, сообщает пресс-служба минэкологии региона.
В ведомстве отметили, что с 1 по 12 августа на территории Оймяконского района рейдами охвачены 24 водных объекта, где расположены лицензионные участки 14 предприятий, добывающих россыпное золото.
"В ходе мероприятий… отобрано 60 проб с водных объектов. По результатам экологических экспертиз будут приняты процессуальные решения, в том числе по расчету вреда, причиненного водным объектам, для предъявления иска о возмещении ущерба", - отметили в пресс-службе.
Госинспекторы министерства выявили пять нарушений правил охраны водных объектов, два нарушения по статье "Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий". Кроме того, по требованию Якутской природоохранной прокуратуры госинспекторы привлекались к проверке недропользователей, в ходе которой были выявлены два нарушения в сфере охраны и использования водных объектов и столько же в лесном законодательстве.