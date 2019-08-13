ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе Якутии, в ходе рейда отобрано 60 проб с водоемов, сообщает пресс-служба минэкологии региона.

В ведомстве отметили, что с 1 по 12 августа на территории Оймяконского района рейдами охвачены 24 водных объекта, где расположены лицензионные участки 14 предприятий, добывающих россыпное золото.

"В ходе мероприятий… отобрано 60 проб с водных объектов. По результатам экологических экспертиз будут приняты процессуальные решения, в том числе по расчету вреда, причиненного водным объектам, для предъявления иска о возмещении ущерба", - отметили в пресс-службе.