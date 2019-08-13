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РИА Новости

Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе

08:08, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНа шахте
На шахте
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
На шахте. Архивное фото
ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе Якутии, в ходе рейда отобрано 60 проб с водоемов, сообщает пресс-служба минэкологии региона.
В ведомстве отметили, что с 1 по 12 августа на территории Оймяконского района рейдами охвачены 24 водных объекта, где расположены лицензионные участки 14 предприятий, добывающих россыпное золото.
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"В ходе мероприятий… отобрано 60 проб с водных объектов. По результатам экологических экспертиз будут приняты процессуальные решения, в том числе по расчету вреда, причиненного водным объектам, для предъявления иска о возмещении ущерба", - отметили в пресс-службе.
Госинспекторы министерства выявили пять нарушений правил охраны водных объектов, два нарушения по статье "Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий". Кроме того, по требованию Якутской природоохранной прокуратуры госинспекторы привлекались к проверке недропользователей, в ходе которой были выявлены два нарушения в сфере охраны и использования водных объектов и столько же в лесном законодательстве.
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