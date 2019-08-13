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РИА Новости

Givenchy и Coach извинились за выпуск одежды с неправильной картой Китая

07:59, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКитай
Китай
© РИА Новости / Илья Питалев
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Китай. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Французский модный дом Givenchy и американский модный дом Coach вслед за Versace извинились за выпуск в продажу одежды, на которой была изображена неправильная карта Китая, пишет New York Times.
Как сообщает газета, Givenchy и Coach, как и Versace, выпустили в продажу футболки, на которых Гонконг и Тайвань значатся отдельными странами. Оба бренда принесли извинения, заявив, что уважают суверенитет Китая и чувства китайского народа.
По данным издания, на фоне этого инцидента от сотрудничества с брендом Coach намерена отказаться китайская модель Лю Вэнь, которая является лицом модного дома в Китае.
Ранее свои извинения принес итальянский модный дом Versace, на футболках и толстовках которого специальные административные районы Китая Гонконг и Макао были отмечены как отдельные государства. Модный дом заявил, что с 24 июля изъял из продажи и уничтожил всю одежду с неправильной картой. Из-за этой ошибки от сотрудничества с Versace отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в Китае.
Футболка фирмы Versace на которой административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства
11 августа, 19:11РИА Новости
Versace извинился перед Китаем за географическую ошибку на футболках
В ноябре 2018 года разгорелся крупный скандал с Dolce&Gabbana, когда в официальных аккаунтах бренда в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых китайская модель ест палочками итальянские блюда — пиццу, спагетти и канноли, а за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей. Модный дом оказался под шквалом критики китайской общественности. Знаменитый бред обвинили в сексизме и расизме, готовящееся большое шоу в Шанхае пришлось отменить, так как многие модели и знаменитости отказались от участия.
Китайская модель из скандальной рекламы, которую назвали расистской, спустя два месяца после публикации ролика принесла свои извинения, завив, что не собиралась проявлять неуважение к соотечественникам. После разразившегося скандала сами итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана также принесли извинения, в том числе на китайском языке. На фоне скандала крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары бренда.
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