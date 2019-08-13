Givenchy и Coach извинились за выпуск одежды с неправильной картой Китая

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Французский модный дом Givenchy и американский модный дом Coach вслед за Versace извинились за выпуск в продажу одежды, на которой была изображена неправильная карта Китая, пишет Французский модный дом Givenchy и американский модный дом Coach вслед за Versace извинились за выпуск в продажу одежды, на которой была изображена неправильная карта Китая, пишет New York Times

Как сообщает газета, Givenchy и Coach, как и Versace, выпустили в продажу футболки, на которых Гонконг и Тайвань значатся отдельными странами. Оба бренда принесли извинения, заявив, что уважают суверенитет Китая и чувства китайского народа.

По данным издания, на фоне этого инцидента от сотрудничества с брендом Coach намерена отказаться китайская модель Лю Вэнь, которая является лицом модного дома в Китае.

Ранее свои извинения принес итальянский модный дом Versace, на футболках и толстовках которого специальные административные районы Китая Гонконг и Макао были отмечены как отдельные государства. Модный дом заявил, что с 24 июля изъял из продажи и уничтожил всю одежду с неправильной картой. Из-за этой ошибки от сотрудничества с Versace отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в Китае.

В ноябре 2018 года разгорелся крупный скандал с Dolce&Gabbana, когда в официальных аккаунтах бренда в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых китайская модель ест палочками итальянские блюда — пиццу, спагетти и канноли, а за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей. Модный дом оказался под шквалом критики китайской общественности. Знаменитый бред обвинили в сексизме и расизме, готовящееся большое шоу в Шанхае пришлось отменить, так как многие модели и знаменитости отказались от участия.