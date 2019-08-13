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РИА Новости

Режим ЧС в Каменке будет действовать весь срок восстановительных работ

07:56, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в деревне Каменка после серии взрывов на складе под Ачинском, будет действовать на протяжении всего срока аварийно-восстановительных работ, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края.
Ранее губернатор заявил, что режим ЧС вероятнее всего могут снять утром во вторник.
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"Режим чрезвычайной ситуации в деревне Каменка продолжает действовать до завершения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
При этом, власти разрешили жителям зайти в свои дома, чтобы проверить сохранность имущества и состояние. Также в поселок допустили ремонтные бригады.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна. В результате взрывов в общей сложности один человек погиб, еще 32 получили ранения.
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Красноярский крайАчинскАчинский районКаменкаПроисшествия
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