В Гонконге заявили, что город перестал быть безопасным местом

Полиция распылила слезоточивый газ во время демонстрации в районе Тайвай, Гонконг, Китай. 10 августа 2019

ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм завила во вторник, что насильственные действия демонстрантов, которые в понедельник парализовали работу аэропорта, толкают город в точку невозврата и делают его опасным местом.

"За прошедшую неделю события изменили общество Гонконга, оно стало небезопасным, нестабильным, насилие и попустительство толкают Гонконг туда, откуда нет дороги назад, и делают его опасным местом", - заявил Лэм журналистам.

Она подчеркнула, что крупномасштабные преднамеренные подрывные действия и движение за отказ от сотрудничества уже расползлись по всему району.

"Вчерашний парализованный аэропорт, блокирование трансморского туннеля, нападения на полицейские участки, метание бутылок с зажигательной смесью и дымовых шашек ввергли Гонконг в пучину хаоса", - сказал Лэм. Она добавила, что эти незаконные действия под лозунгами свободы и справедливости подрывают верховенство права в Гонконге.

Глава администрации вновь призвала отложить в сторону разногласия, "посмотреть на минуту на этот город и задаться вопросом: хватит ли жестокости толкнуть его в пропасть и разбить вдребезги?"

"Боюсь, что прежде открытый, свободный, инклюзивный, экономически стабильный Гонконг болен, и для его восстановления понадобится очень много времени", - сказала Лэм.