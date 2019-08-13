На востоке Дели вспыхнул пожар на одном из крупнейших текстильных рынков

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 авг – РИА Новости. Крупный пожар начался во вторник утром в районе Ганди Нагар на востоке индийской столицы, где расположен один из крупнейших в Азии рынков текстильной продукции, сообщает агентство ANI.
Причина пожара пока не называется. Помимо торговых рядов в Ганди Нагаре расположено значительное число магазинов и промышленных предприятий. Сейчас на месте работают 10 пожарных расчетов, отмечает агентство.
Информация о возможных жертвах и пострадавших пока отсутствует. Масштаб пожара также еще неизвестен.