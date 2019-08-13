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РИА Новости

На востоке Дели вспыхнул пожар на одном из крупнейших текстильных рынков

07:40, 13 августа 2019
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 авг – РИА Новости. Крупный пожар начался во вторник утром в районе Ганди Нагар на востоке индийской столицы, где расположен один из крупнейших в Азии рынков текстильной продукции, сообщает агентство ANI.
Причина пожара пока не называется. Помимо торговых рядов в Ганди Нагаре расположено значительное число магазинов и промышленных предприятий. Сейчас на месте работают 10 пожарных расчетов, отмечает агентство.
Информация о возможных жертвах и пострадавших пока отсутствует. Масштаб пожара также еще неизвестен.
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