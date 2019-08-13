Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T07:35Z
https://ria.ru/20190813/1557432720.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155334/88/1553348830_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6060126740d44444011e66bc271c16c9.jpg
РИА Новости

В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ уберут изображение солдат НАТО

07:34, 13 августа 2019
3701
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Вечный огонь. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг - РИА Новости. Панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, где изображены солдаты НАТО, будет заменено, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова.
Ранее депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин рассказал РИА Новости, что жители поселка возмущены. По его словам, на обновленном памятнике в центре поселка изобразили солдат НАТО с автоматами М-16 (американская автоматическая винтовка).
Сокольникова рассказала РИА Новости, что работами по обновлению памятника занималась компания из Тынды, а макет изображения изготовили дизайнеры из Благовещенска.
"Вообще там темные силуэты (на обновленном памятнике), там нет ничего, их не видно. Потом кто-то увидел, что на автомате мушка прицельная не такая. С 23 июня обговорено с фирмой, которая это все делала, что будет замена. Сейчас эта фирма у нас ремонтирует детский сад, потом начнут замену панно",- рассказала Сокольникова РИА Новости.
Собеседница агентства уточнила, что обновление памятника "делали срочно", на выбор дизайнеры предложили два эскиза.
"Первый - гражданская война, там были белогвардейцы с кокардами, а второй сбросили, где силуэты солдат. Мелкое фото было, я выбрала с силуэтами", - объяснила собеседница агентства.
По словам Сокольниковой, после замены панно на памятнике в Дипкуне будет "изображение советских солдат".
В 2016 году в одном из торговых центров Благовещенска вывесили баннер с нацистским танком и перевернутым российским флагом, через несколько часов плакат был снят, позже администрация заведения принесла извинения за "недопустимые ошибки и некомпетентность исполнителя при изготовлении баннера".
Видео демонтажа фрагмента памятника Калашникову в Москве
23 сентября 2017, 00:13РИА Новости
Появилось видео демонтажа схемы Шмайссера с памятника Калашникову
24731193
Обсудить 9
ТындаТындинский районВ мире
Рекомендуем
Свадебная фотосессия
В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья
РИА
Новости
Сенатор Алексей Пушков
Пушков рассказал о попытках США обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп
Economist подсчитал количество постов Трампа о России
Лента
новостей
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Полиция распылила слезоточивый газ во время демонстрации в районе Тайвай, Гонконг, Китай. 10 августа 2019
В Гонконге заявили, что город перестал быть безопасным местом
Медведь
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский эксперт предупредил об опасности идеологии партии Зеленского
Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
В России оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Судья Елена Хахалева
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Кассир
Названы наиболее востребованные в России профессии
Диджей и модель Жанна Рассказова
Диджей Жанна Рассказова умерла в возрасте 29 лет
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
Туроператоры заявили о "большом ударе" по бюджету Грузии из-за России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00В России создан первый в мире бесплатный ресурс для анализа биоматериалов
08:58Utair попросил Минтранс отложить распределение бывших маршрутов "Трансаэро"
08:56Число госпитализированных с отравлением в Винницкой области выросло до 12
08:55В Индии фермеру с сыном пришлось поселиться на деревьях из-за слонов
08:50Глава ГКНБ Киргизии подтвердил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа
08:48Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
08:45Суд в Киргизии арестовал 120 единиц имущества Атамбаева
08:41Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота
08:35В Томской области на Оби затонула баржа с грузом
08:30Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений
08:26В Белом море эвакуировали пассажиров севшего на мель экскурсионного судна
08:20Economist подсчитал количество постов Трампа о России
08:15В Москве вечером может выпасть около 13% месячной нормы осадков
08:10В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать колбасу
08:09Температура в Москве повысится до 25 градусов, вечером ожидается гроза
08:09IT-компании обучат московских педагогов креативному программированию
08:08Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе
08:05Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет
07:59Givenchy и Coach извинились за выпуск одежды с неправильной картой Китая
07:56Режим ЧС в Каменке будет действовать весь срок восстановительных работ
Лента новостейМолния