В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ уберут изображение солдат НАТО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 авг - РИА Новости. Панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, где изображены солдаты НАТО, будет заменено, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова.
Ранее депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин рассказал РИА Новости, что жители поселка возмущены. По его словам, на обновленном памятнике в центре поселка изобразили солдат НАТО с автоматами М-16 (американская автоматическая винтовка).
В поселке Дипкун Амурской области на памятнике героям Великой Отечественной войны изобразили солдат НАТО— URA.RU (@ura_ru) August 13, 2019
В мэрии поселения сказали, что иностранных солдат не разглядели. А все из-за подрядчика, проводившего работы, который прислал макет плохого качестваhttps://t.co/JL75ewl8kd pic.twitter.com/Ig09I8KyeT
Сокольникова рассказала РИА Новости, что работами по обновлению памятника занималась компания из Тынды, а макет изображения изготовили дизайнеры из Благовещенска.
"Вообще там темные силуэты (на обновленном памятнике), там нет ничего, их не видно. Потом кто-то увидел, что на автомате мушка прицельная не такая. С 23 июня обговорено с фирмой, которая это все делала, что будет замена. Сейчас эта фирма у нас ремонтирует детский сад, потом начнут замену панно",- рассказала Сокольникова РИА Новости.
Собеседница агентства уточнила, что обновление памятника "делали срочно", на выбор дизайнеры предложили два эскиза.
"Первый - гражданская война, там были белогвардейцы с кокардами, а второй сбросили, где силуэты солдат. Мелкое фото было, я выбрала с силуэтами", - объяснила собеседница агентства.
По словам Сокольниковой, после замены панно на памятнике в Дипкуне будет "изображение советских солдат".
В 2016 году в одном из торговых центров Благовещенска вывесили баннер с нацистским танком и перевернутым российским флагом, через несколько часов плакат был снят, позже администрация заведения принесла извинения за "недопустимые ошибки и некомпетентность исполнителя при изготовлении баннера".
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