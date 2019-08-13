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РИА Новости

Замглавы Хакасии подал в суд заявление о клевете в СМИ

07:13, 13 августа 2019
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© Фото : Правительство Республики ХакасияКонстантин Харисов
Константин Харисов
© Фото : Правительство Республики Хакасия
КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. В Абаканский городской суд поступило заявление о клевете, поданное исполняющим обязанности заместителя главы Хакасии Константином Харисовым в отношении местного СМИ, в течение пяти дней будет принято решение о принятии или непринятии иска к производству, сообщили РИА Новости в суде.
"Харисов подал заявление о клевете. В течение пяти дней будет принято решение о принятии или непринятии иска к производству", - сказал собеседник агентства.
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Ранее Агентство информационных сообщений (АИС) со ссылкой на "достоверные источники в правительстве Хакасии" сообщило о якобы произошедшем во время выезда в Орджоникидзевский район конфликте Харисова с водителем, после которого тот высадил чиновника из автомобиля посреди степи и уехал. Сам Харисов в разговоре с РИА Новости опроверг информацию об этом и заявил, что это порочит его честь и достоинство. Он также сообщил о подаче искового заявления в суд на источник данной информации.
Директор АИС в свою очередь сообщил РИА Новости, что издание готово к судебному процессу, а сама "история реальна, мы не стали бы давать фейки". Бортников добавил, что в агентстве "уверены в достоверности опубликованной информации".
В должности и.о. заместителя главы республики Харисов работает с июля 2019 года. До работы в правительстве Хакасии он занимал руководящие должности в Строительном управлении ВВС Минобороны, Федеральной службе по оборонному заказу и Рослесресурсе. Он кандидат юридических наук.
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АбаканХакасияПроисшествия
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