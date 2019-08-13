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РИА Новости

В Хабаровском крае медведь убил грибника

07:06, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедведь
Медведь
© РИА Новости / Владимир Песня
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Медведь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Житель поселка Сулук в Верхнебуреинском районе Хабаровского края погиб при нападении медведя, зверя застрелили, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.
"Установлено, что житель села пошел за грибами, оставил свой телефон дома, предупредив жену, что пойдет недалеко. Позже работники дорожной службы проезжали и увидели следы волочения и крови. Там лежал труп мужчины, рядом находился медведь, который вел себя агрессивно. Дорожники позвонили главе администрации, он вызвал охотника. Когда тот прибыл на место, зверь еще был там. Медведя застрелили и вызвали полицию", - сказал собеседник.
По его словам, полиция проводит проверку. Материалы будут переданы следователям.
В УМВД уточнили, что нападение зверя произошло за пределами поселка.
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Как сообщает администрация Верхнебуреинского района, в последнее время участились случаи жалоб со стороны местных жителей и работников железной дороги на встречи с медведями.
"Медведей-подростков или медведицу с медвежатами видели на обочинах поселковых дорог, свалке, железнодорожных насыпях. Такие животные обычно приходят с целью чем-нибудь поживиться: съедают доступные запасы продовольствия, топчут огороды, ловят мелкую домашнюю живность, громят дачи", - отмечают власти района, предупреждая, что нужно быть осторожными в лесу и не приманивать медвежат.
На прошлой неделе 83-летняя пенсионерка в Хабаровском крае попала в лесу в трясину и около полутора суток простояла там по пояс в воде, рыком отпугивая медведя. Зверь ходил рядом - примерно в 20 метрах. По словам волонтеров, после спасения женщина из-за стресса не говорила. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
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