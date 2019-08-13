В Хабаровском крае медведь убил грибника

"Установлено, что житель села пошел за грибами, оставил свой телефон дома, предупредив жену, что пойдет недалеко. Позже работники дорожной службы проезжали и увидели следы волочения и крови. Там лежал труп мужчины, рядом находился медведь, который вел себя агрессивно. Дорожники позвонили главе администрации, он вызвал охотника. Когда тот прибыл на место, зверь еще был там. Медведя застрелили и вызвали полицию", - сказал собеседник.