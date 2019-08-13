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РИА Новости

Жителям Каменки, около которой горел склад, открыли доступ в дома

06:48, 13 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети "ВКонтакте"Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети "ВКонтакте"
КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Жителям Каменки в Ачинском районе Красноярского края открыли доступ в дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
"Принято решение о допуске населения в дома в Каменке. В 11.00 (07.00 мск) будут предоставлены автобусы, которые отвезут людей в дома. При этом можно будет вернуться в пункт временного размещения - он будет продолжать работать", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе района отметили, что режим ЧС в районе пока не снят.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна. В результате взрывов в общей сложности один человек погиб, еще 32 получили ранения.
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
05:44РИА Новости
Власти Ачинска предупредили жителей о взрывах на руднике
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайКаменкаПроисшествия
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