Жителям Каменки, около которой горел склад, открыли доступ в дома

"Принято решение о допуске населения в дома в Каменке. В 11.00 (07.00 мск) будут предоставлены автобусы, которые отвезут людей в дома. При этом можно будет вернуться в пункт временного размещения - он будет продолжать работать", - сказал собеседник агентства.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна. В результате взрывов в общей сложности один человек погиб, еще 32 получили ранения.