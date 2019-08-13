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РИА Новости

В Красноярске выясняют, почему мать оставила ребенка одного в автомобиле

06:29, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Полиция разбирается в инциденте в Красноярске, где, по словам очевидцев, мать на полчаса оставила маленького ребенка одного в машине, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
"Поступило заявление от очевидцев. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник.
По данным телеканала РЕН ТВ, опубликовавшем видео, мать оставила ребенка в машине, приоткрыв окна, и ушла, думая, что он будет спать. Ребенок проснулся и начал плакать, прохожие уже собирались взломать двери, когда женщина вернулась.
В Красноярске в последние дни не очень жарко, около +20 градусов.
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КрасноярскПроисшествия
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