В Красноярске выясняют, почему мать оставила ребенка одного в автомобиле

КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Полиция разбирается в инциденте в Красноярске, где, по словам очевидцев, мать на полчаса оставила маленького ребенка одного в машине, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
"Поступило заявление от очевидцев. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник.
По данным телеканала РЕН ТВ, опубликовавшем видео, мать оставила ребенка в машине, приоткрыв окна, и ушла, думая, что он будет спать. Ребенок проснулся и начал плакать, прохожие уже собирались взломать двери, когда женщина вернулась.
В Красноярске в последние дни не очень жарко, около +20 градусов.