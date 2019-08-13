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РИА Новости

Количество лесных пожаров в Якутии снижается из-за осадков и работы людей

06:21, 13 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Количество лесных пожаров в Якутии снижается из-за осадков: за сутки в зоне контроля пожары сократились на 17 очагов, в обслуживаемой территории ликвидировано 37 природных пожаров, сообщает оперативная рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в республике.
По информации рабочей группы, благодаря выпадению осадков и слаженной работе МЧС, работников предприятий лесного хозяйства, местного населения в Якутии снижается количество лесных пожаров.
"За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 37 природных пожаров на площади 58 тысяч 482 га: в зоне контроля 32 пожара и 5 пожаров в обслуживаемой зоне. Если в зоне контроля вчера было 128 пожаров, то сегодня - 111 на площади 880 тысяч гектаров", - рассказали в группе.
Во вторник на территории Якутии действуют 123 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 881 тысяч гектаров, из них площадь активного горения – 12 тысяч гектаров.
"Работы по тушению проводятся по 12 лесным пожарам, действующим на территории семи муниципальных образований, из которых два локализованы в Сунтарском и Ленском районах. На тушении пожаров задействованы 591 человек, 56 единиц техники. Лесные пожары патрулируют 9 воздушных судов на территории 9 муниципальных образований, на тушении работают 7 вертолетов, в том числе 2 борта МЧС", - поделились власти.
Тушение лесных пожаров
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