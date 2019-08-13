Количество лесных пожаров в Якутии снижается из-за осадков и работы людей

ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Количество лесных пожаров в Якутии снижается из-за осадков: за сутки в зоне контроля пожары сократились на 17 очагов, в обслуживаемой территории ликвидировано 37 природных пожаров, сообщает оперативная рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в республике.

По информации рабочей группы, благодаря выпадению осадков и слаженной работе МЧС, работников предприятий лесного хозяйства, местного населения в Якутии снижается количество лесных пожаров.

"За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 37 природных пожаров на площади 58 тысяч 482 га: в зоне контроля 32 пожара и 5 пожаров в обслуживаемой зоне. Если в зоне контроля вчера было 128 пожаров, то сегодня - 111 на площади 880 тысяч гектаров", - рассказали в группе.

Во вторник на территории Якутии действуют 123 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 881 тысяч гектаров, из них площадь активного горения – 12 тысяч гектаров.