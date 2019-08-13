Спасшего детей при пожаре в хабаровском лагере мальчика посмертно наградили

Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который погиб, спасая детей на пожаре в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, посмертно наградили орденом Мужества, сообщает региональное правительство.

Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Во время эвакуации Мартыненко бросился на помощь девочкам из горящей палатки. Он получил тяжелые ожоги, несовместимые с жизнью. Мальчик учился в пятом классе лицея № 1 Комсомольска-на-Амуре.

Кроме того, медалью "За спасение погибавших" посмертно наградили педагога-психолога средней школы села Нелькан Аяно-Майского района Ольгу Лапоникову. В 2017 году она накрыла собой девочку во время крушения самолета Л-410. Тогда ребенок стал единственным, кто выжил. Наградить учительницу просили жители Нелькана.

Трагедия в лагере "Холдоми"

При пожаре в палаточном лагере погибли четверо детей, среди них Мартыненко. Еще четыре ребенка и пять взрослых получили различные травмы.

Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.