Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T08:34Z
https://ria.ru/20190813/1557432344.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155683/02/1556830269_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_5da6e82f6be816a252930fb26373f28c.jpg
РИА Новости

Спасшего детей при пожаре в хабаровском лагере мальчика посмертно наградили

06:18, 13 августа 2019
9704
© СУ СК России по Хабаровскому краюПоследствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю
Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми. Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю
© СУ СК России по Хабаровскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который погиб, спасая детей на пожаре в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, посмертно наградили орденом Мужества, сообщает региональное правительство.
Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Во время эвакуации Мартыненко бросился на помощь девочкам из горящей палатки. Он получил тяжелые ожоги, несовместимые с жизнью. Мальчик учился в пятом классе лицея № 1 Комсомольска-на-Амуре.
Кроме того, медалью "За спасение погибавших" посмертно наградили педагога-психолога средней школы села Нелькан Аяно-Майского района Ольгу Лапоникову. В 2017 году она накрыла собой девочку во время крушения самолета Л-410. Тогда ребенок стал единственным, кто выжил. Наградить учительницу просили жители Нелькана.
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
9 августа, 02:43РИА Новости
Власти Приморья поблагодарили вожатых, спасших детей при пожаре в "Холдоми"

Трагедия в лагере "Холдоми"

При пожаре в палаточном лагере погибли четверо детей, среди них Мартыненко. Еще четыре ребенка и пять взрослых получили различные травмы.
Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.
Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.
СК возбудил уголовное дело. Арестованы Эдуард Новгородцев, начальник отдела надзора и профилактических работ ГУ МЧС по Хабаровскому краю, Виталий Бурлаков, руководитель фирмы, владеющей лагерем, и директор "Холдоми" Максим Кузнецов.
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае
29 июля, 04:53РИА Новости
В "Холдоми" сообщили о травле сотрудников в соцсетях после пожара в лагере
56116764
Обсудить 2
Хабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Пьяный мужчина напал на работницу тира
В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
РИА
Новости
Вечный огонь
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
В России оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Лента
новостей
VI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу "Пусть говорят"
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Красноярске выясняют, почему мать оставила ребенка одного в автомобиле
Шеврон на рукаве новой формы для военнослужащих российской армии
Житель Камчатки получит компенсацию из-за ошибочного призыва на службу
Диджей и модель Жанна Рассказова
Раскрыты детали смерти диджея Жанны Рассказовой
Свадебная фотосессия
В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский эксперт предупредил об опасности идеологии партии Зеленского
Купола
В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине
Медведь
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Массовая драка борцов с посетителями магазина в Москве попала на видео
Массовая драка "борцов" с посетителями магазина в Москве попала на видео
Крещение закончилось заявлением в полицию
Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Золотой слиток
Россиянка пыталась пересечь границу с Китаем в кроссовках, полных золота
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Президент Киргизии требовал, чтобы задержание Атамбаева прошло без жертв
09:03В России остановили разработку ранца-спасателя для космонавтов
09:00В России создан первый в мире бесплатный ресурс для анализа биоматериалов
08:58Utair попросил Минтранс отложить распределение бывших маршрутов "Трансаэро"
08:56Число госпитализированных с отравлением в Винницкой области выросло до 12
08:55В Индии фермеру с сыном пришлось поселиться на деревьях из-за слонов
08:50Глава ГКНБ Киргизии подтвердил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа
08:48Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
08:45Суд в Киргизии арестовал 120 единиц имущества Атамбаева
08:41Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота
08:35В Томской области на Оби затонула баржа с грузом
08:30Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений
08:26В Белом море эвакуировали пассажиров севшего на мель экскурсионного судна
08:20Economist подсчитал количество постов Трампа о России
08:15В Москве вечером может выпасть около 13% месячной нормы осадков
08:10В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать колбасу
08:09Температура в Москве повысится до 25 градусов, вечером ожидается гроза
08:09IT-компании обучат московских педагогов креативному программированию
08:08Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе
08:05Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет
Лента новостейМолния