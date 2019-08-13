Житель Камчатки получит компенсацию из-за ошибочного призыва на службу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Суд частично удовлетворил иск жителя Камчатки, которого незаконно призвали в армию, из-за чего он был вынужден уволиться с работы, сообщает пресс-служба Елизовского районного суда Камчатского края.

"Суд пришел к выводу, что заработная плата, которая могла быть получена истцом в период прохождения службы по призыву, с 31 мая 2018 года по 10 октября 2018 года, является упущенной выгодой", - говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчину призвали на военную службу незаконно, поскольку в это время он учился на дневном отделении аспирантуры. При этом молодой человек работал на одном из предприятий региона, трудовой договор с которым ему пришлось расторгнуть. За возмещением упущенной выгоды житель Камчатки обратился в суд.

"Суд вынес решение о частичном удовлетворении требований истца и взыскании (с министерства обороны РФ – ред.)… упущенной выгоды за период с 31 мая 2018 года по 10 октября 2018 года в размере 188 тысяч 457 рублей 56 копеек", - говорится в решении суда.