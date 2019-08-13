Все девять погибших и пострадавших в ДТП в Якутии ехали в легковушке

ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Попавший в ДТП в Якутии грузовик пытался избежать столкновения и даже остановился, видя опасные маневры ехавшей навстречу Toyota, но легковушка все равно врезалась в него, погибли и пострадали находившиеся в ней люди, в том числе несколько юношей и девушек, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по республике.

Ранее региональное управление МЧС сообщило, что во вторник утром на 379-м трассы "Лена" столкнулись две машины, погибли пять человек, еще четыре человека пострадали.

"Предварительно установлено, что компания молодых людей, среди которых находились несовершеннолетние 16-17 лет, остановила попутный автомобиль Toyota Mark II, чтобы добраться из Нерюнгри в поселок Чульман. Несмотря на то что в салоне легковой машины уже находились несколько пассажиров, юноши и девушки сели в салон и разместились на коленях друг друга", - рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Водитель КАМАЗа сообщил, что перед тем, как случилось ДТП, он увидел, как во встречном направлении едет легковой автомобиль, виляя на дороге из стороны в сторону. "Водитель большегруза остановился во избежание непредвиденных маневров иномарки, однако Toyota на большой скорости выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с грузовым авто", - сообщили в управлении.

"В результате ДТП до приезда скорой помощи скончались пять человек. Еще четыре человека получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель КАМАЗа не пострадал", - добавили в ведомстве.