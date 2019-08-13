Эксперт назвал возможные сложности при выпуске в Китае цифровой валюты

ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости. Выпуск в Китае цифровой валюты может привести к ситуации, когда низкокачественные деньги начнут вытеснять высококачественные, считает директор Исследовательского центра банковской деятельности при Центральном университете экономики и финансов Го Еюн.

Ранее заместитель департамента клиринга и расчетов ЦБ КНР Му Чанчунь заявил, что Китай "близок" к тому, чтобы выпустить свою цифровую валюту. По его словам, национальная криптовалюта будет замещать денежный агрегат М0 и контролироваться Народным банком (ЦБ). При этом он не назвал конкретных сроков, когда криптовалюта может быть выпущена.

"В условиях существования цифрового юаня и обычной валюты в будущем необходимо будет четко определить отношения между ними. Несмотря на то, что обе валюты - это юань, однако в условиях циркуляции обеих из-за различий сфер применения и удобства для населения очень легко может возникнуть проблема, когда низкокачественные деньги вытесняют из обращения высококачественные. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание на этот пункт", - сказал Го Еюн в беседе с РИА Новости.

При этом аналитик отметил, что выпуск цифровой валюты может содействовать дальнейшей интернационализации юаня. "Цифровая валюта в первую очередь способствует конкретному применению юаня, что делает его более удобным для использования. В долгосрочной перспективе это будет содействовать дальнейшей интернационализации юаня", - пояснил эксперт.

Аналитик назвал маловероятным то, что в скором времени цифровая валюта сможет полностью заменить юань.