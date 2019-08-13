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РИА Новости

Эксперт назвал возможные сложности при выпуске в Китае цифровой валюты

05:56, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости. Выпуск в Китае цифровой валюты может привести к ситуации, когда низкокачественные деньги начнут вытеснять высококачественные, считает директор Исследовательского центра банковской деятельности при Центральном университете экономики и финансов Го Еюн.
Ранее заместитель департамента клиринга и расчетов ЦБ КНР Му Чанчунь заявил, что Китай "близок" к тому, чтобы выпустить свою цифровую валюту. По его словам, национальная криптовалюта будет замещать денежный агрегат М0 и контролироваться Народным банком (ЦБ). При этом он не назвал конкретных сроков, когда криптовалюта может быть выпущена.
"В условиях существования цифрового юаня и обычной валюты в будущем необходимо будет четко определить отношения между ними. Несмотря на то, что обе валюты - это юань, однако в условиях циркуляции обеих из-за различий сфер применения и удобства для населения очень легко может возникнуть проблема, когда низкокачественные деньги вытесняют из обращения высококачественные. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание на этот пункт", - сказал Го Еюн в беседе с РИА Новости.
При этом аналитик отметил, что выпуск цифровой валюты может содействовать дальнейшей интернационализации юаня. "Цифровая валюта в первую очередь способствует конкретному применению юаня, что делает его более удобным для использования. В долгосрочной перспективе это будет содействовать дальнейшей интернационализации юаня", - пояснил эксперт.
Аналитик назвал маловероятным то, что в скором времени цифровая валюта сможет полностью заменить юань.
"Как и заявил ЦБ, цифровой юань в основном будет использоваться в сферах, связанных с электронными операциями, однако в реальной жизни все же используются обычные деньги. Так что если говорить о замене, то это все же достаточно долгий процесс", - отметил эксперт.
Доллар - Юань
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