Власти Ачинска предупредили жителей о взрывах на руднике

КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Жителей Ачинска и Ачинского района в Красноярском крае для спокойствия жителей предупредили о плановых взрывах на руднике, сообщается на сайте мэрии города.

В Ачинском районе 5 августа произошли взрывы и пожар на складе, эвакуировали более 16 тысяч человек. 9 августа прогремели новые взрывы. По данным Минобороны, детонацию вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. В результате взрывов один человек погиб, еще 32 получили ранения.

"В связи с ЧС на складе хранения артиллерийских боеприпасов войсковой части в деревне Каменка Ачинского района сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Сегодня на краевом оперативном штабе по ликвидации ЧС было принято решение проинформировать население о плановых производственных взрывах на руднике АГК для сохранения спокойствия жителей города и района", - говорится в сообщении.