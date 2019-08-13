Аэропорт Гонконга отменил сотни рейсов, несмотря на возобновление работы

ПЕКИН 13 авг - РИА Новости. Сотни рейсов отменены во вторник в международном аэропорту Гонконга, несмотря на возобновление работы, свидетельствуют данные онлайн-табло.

В понедельник днем аэропорт перестал функционировать после того, как залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции. Работа транспортного хаба возобновилась во вторник утром. Администрация аэропорта в опубликованном заявлении сообщила, что в расписании рейсов на вторник будут внесены изменения.

По состоянию на 8.00 (2.00 мск), в промежутке с полуночи и до 23.55 вторника (18.55 мск), отмененными значатся 160 вылетов и 150 прилетов.

В зале вылетов во вторник образовались огромные очереди пассажиров после того, как аэропорт начал восстанавливать работу после хаоса накануне - некоторые пассажиры, которые не смогли улететь, спали на полу.

По сообщениям СМИ, в зале прилетов достаточно спокойно, там все еще небольшое число демонстрантов, которые ходят с плакатами.

После очередных ожесточенных столкновений, которые произошли в минувшие выходные между правоохранителями и противниками законопроекта об экстрадиции, протестующие начали призывать людей присоединиться к демонстрациям, чтобы показать свое недовольство действиями сотрудников полиции. В воскресенье около 40 человек с обеих сторон пострадали в результате столкновений между протестующими и полицией.