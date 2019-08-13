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РИА Новости

Россиянка пыталась пересечь границу с Китаем в кроссовках, полных золота

04:34, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотой слиток
Золотой слиток
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Золотой слиток. Архивное фото
ЧИТА, 13 авг – РИА Новости. Читинские таможенники задержали женщину с двумя килограммами золотых слитков в обуви при попытке пересечь китайскую границу в поселке Забайкальск, сообщила пресс-служба Читинской таможни.
"Сотрудники таможенного поста заметили, что перед началом таможенного контроля россиянка нервничала и вела себя подозрительно. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя. При личном таможенном досмотре туристка добровольно выдала десять слитков из желтого металла, общим весом 1 870,27 граммов. Слитки были спрятаны в кроссовках под стельками", - говорится в сообщении.
Оценочная стоимость слитков составляет более четырех миллионов рублей, посчитали в таможне.
Туристка заявила, что слитки достались ей по наследству от родственников и она хотела продать их в Китае.
"Слитки изготовлены кустарным способом. Промышленные пробы, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали. Вероятно, золото добыто незаконно. В Забайкальском крае много золотодобывающих предприятий, а также "черных" золотодобытчиков", - уточнили в пресс-службе.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных товаров и ресурсов (статья 226.1 Уголовного кодекса, от трех до семи лет лишения свободы).
Золото, изъятое у граждан Китая на читинской таможне
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