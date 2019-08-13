Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T04:24Z
https://ria.ru/20190813/1557431920.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155712/50/1557125095_0:35:1234:729_1036x0_80_0_0_85cee55c0fd5f26c7141cf256b00f4ba.jpg
РИА Новости

Новый тайфун "Кроса" может вызвать большое наводнение в Приморье

04:24, 13 августа 2019
1129
© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица
Затопленная улица
© РИА Новости / Светлана Задера
Затопленная улица
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Очередной тайфун "Кроса", который 16-17 августа выйдет в Японское море, может двинуться на Приморье и вызвать очень сильные дожди и привести к большому наводнению, сообщает Примгидромет.
"В период 16-17 августа ожидается выход на акваторию Японского моря мощного тайфуна "Кроса". Утром 16 августа он выйдет на южную часть моря и будет смещаться на северо-восток. Дальнейшие расчеты траектории несколько отличаются друг от друга: тайфун может пройти над (японским) островом Хоккайдо и уйти в Тихий океан, либо выйти на северо-восток Приморского края", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в любом случае тайфун окажет влияние на погоду в Приморском крае: в первом случае очень сильные дожди ожидаются в восточных районах, во втором – еще и в верховьях рек Большая Уссурка и Бикин. Дожди на побережье будут сопровождаться ветром скоростью от 17 до 22 метров в секунду, у мысов порывами до 28 метров в секунду. Высота волн в заливе Петра Великого и на участке Поворотный-Золотой - 2,5-3,5 метра.
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Вчера, 16:42РИА Новости
Дети из подтопленных районов Приангарья могут поехать на отдых в Крым
При этом с приграничных районов Китая будет смещаться активный атмосферный фронт, дожди пройдут на западе Приморья. Всего может выпасть до половины или даже до двух месячных норм осадков.
Сейчас на севере края, а также отдельных западных районах водность ряда рек превышает норму в 1,5-2,5 раза.
"В связи с прогнозируемыми дополнительными интенсивными дождями на реках края создается угроза формирования большого наводнения с высотой подъема уровня воды на реках центральных и западных районов на 0,8-2 метра, на реках южных и восточных районов на 1,2-3 метра", - сообщают синоптики.
Возможны подтопления низин, хозяйственных объектов, есть угроза низководным мостам. Наиболее паводкоопасные районы – Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Тернейский.
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Вчера, 13:32РИА Новости
В Приангарье ливни вызвали подъем уровня рек
101200
Обсудить 0
ПримгидрометПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Пьяный мужчина напал на работницу тира
В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
VI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу "Пусть говорят"
Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
В России оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Лента
новостей
Вечный огонь
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Диджей и модель Жанна Рассказова
Раскрыты детали смерти диджея Жанны Рассказовой
Крещение закончилось заявлением в полицию
Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Массовая драка борцов с посетителями магазина в Москве попала на видео
Массовая драка "борцов" с посетителями магазина в Москве попала на видео
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский эксперт предупредил об опасности идеологии партии Зеленского
Добывающие платформы в Каспийском море
Иран выступил против строительства газопровода в Каспийском море
Купола
В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине
ДТП под Новороссийском
После ДТП с участием автобуса под Новороссийском умер еще один ребенок
Константин Харисов
Водитель замглавы Хакасии назвал сообщения о конфликте с шефом "подставой"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Девочку, которая подожгла пятилетнюю подругу, воспитывает старшая сестра
Кассир
Названы наиболее востребованные в России профессии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Президент Киргизии требовал, чтобы задержание Атамбаева прошло без жертв
09:03В России остановили разработку ранца-спасателя для космонавтов
09:00В России создан первый в мире бесплатный ресурс для анализа биоматериалов
08:58Utair попросил Минтранс отложить распределение бывших маршрутов "Трансаэро"
08:56Число госпитализированных с отравлением в Винницкой области выросло до 12
08:55В Индии фермеру с сыном пришлось поселиться на деревьях из-за слонов
08:50Глава ГКНБ Киргизии подтвердил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа
08:48Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
08:45Суд в Киргизии арестовал 120 единиц имущества Атамбаева
08:41Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота
08:35В Томской области на Оби затонула баржа с грузом
08:30Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений
08:26В Белом море эвакуировали пассажиров севшего на мель экскурсионного судна
08:20Economist подсчитал количество постов Трампа о России
08:15В Москве вечером может выпасть около 13% месячной нормы осадков
08:10В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать колбасу
08:09Температура в Москве повысится до 25 градусов, вечером ожидается гроза
08:09IT-компании обучат московских педагогов креативному программированию
08:08Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе
08:05Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет
Лента новостейМолния