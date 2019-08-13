В ЦПК объяснили, почему позывной космонавта совпадает с названием ракеты

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российский космонавт Олег Скрипочка, который 25 сентября отправится на Международную космическую станцию (МКС), выбрал себе позывной "Сармат", так как он вызывает у него ассоциации с малой родиной космонавта, рассказал РИА Новости официальный представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

"Олег Иванович родился в Ставрополье, детство и юность провел в Запорожье. Упоминание названия племен, которые населяли когда-то эти территории, вызывает у него ассоциации с малой родиной", - сказал представитель ЦПК.

Олег Скрипочка 25 сентября вместе с американкой Джессикой Меир и первым космонавтом ОАЭ Хаззаа аль-Мансури на корабле "Союз МС-15" отправится к МКС. Космонавт уже был на станции два раза - в 2010-2011 годах и в 2016 году.

"Сарматом" также называется новая российская межконтинентальная баллистическая ракета. Она должна заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. В прошлом году президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о начале активной фазы испытаний "Сармата". Первые серийные ракеты должны поступить на вооружение в 2021 году.