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РИА Новости

В ЦПК объяснили, почему позывной космонавта совпадает с названием ракеты

04:10, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Олег Скрипочка
Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка
© РИА Новости / Стрингер
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Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российский космонавт Олег Скрипочка, который 25 сентября отправится на Международную космическую станцию (МКС), выбрал себе позывной "Сармат", так как он вызывает у него ассоциации с малой родиной космонавта, рассказал РИА Новости официальный представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
"Олег Иванович родился в Ставрополье, детство и юность провел в Запорожье. Упоминание названия племен, которые населяли когда-то эти территории, вызывает у него ассоциации с малой родиной", - сказал представитель ЦПК.
Олег Скрипочка 25 сентября вместе с американкой Джессикой Меир и первым космонавтом ОАЭ Хаззаа аль-Мансури на корабле "Союз МС-15" отправится к МКС. Космонавт уже был на станции два раза - в 2010-2011 годах и в 2016 году.
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"Сарматом" также называется новая российская межконтинентальная баллистическая ракета. Она должна заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. В прошлом году президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о начале активной фазы испытаний "Сармата". Первые серийные ракеты должны поступить на вооружение в 2021 году.
Сарматы – ираноязычные племена, населявшие территории современных России, Украины и Казахстана примерно с четвертого века до нашей эры до первых веков нашей эры. Считается, что Сарматы были хорошими воинами.
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КосмосОлег СкрипочкаЦентр подготовки космонавтовРоссияРИА Наука
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