В Приморье свыше 40 участков подтопило дождевым паводком

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Свыше 40 придомовых территорий и огородов подтопило в Приморье из-за ливней, сообщает региональный главк МЧС РФ.

В понедельник спасатели предупредили о паводке на реках Дальнереченского и Красноармейского районов, где отмечается интенсивный подъем уровня воды. На погоду в регионе оказывает влияние активный атмосферный фронт.

По данным МЧС, на большинстве рек края поднялась вода. За прошедшие сутки выпало от 0,3 до 52 миллиметра осадков. Больше всего осадков зафиксировано в Дальнереченском районе - 52 миллиметра.

"В результате выпадения осадков произошло подтопление огородов и подвалов жилых домов в населенных пунктах Губерово и Новостройка в Пожарском районе. Вода со всех подвалов жилых домов в селе Новостройка откачана…. В Дальнереченском районе ливневыми стоками подтоплено 34 подворья… В населённом пункте Метеоритное Красноармейского района подтоплено 5 огородов, в населенном пункте Лимонники подтоплены 2 придомовые территории", - говорится в сообщении.

Переливы воды через дороги отмечаются в Пожарском районе у реки Сахалинка и в Дальнереченском районе у населенного пункта Поляны. Проехать можно только грузовым транспортом. Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. Отмечается медленный спад уровня воды.