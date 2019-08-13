Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T03:44Z
https://ria.ru/20190813/1557431796.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152727/94/1527279431_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_91fcd831b4887f5c93036f443bef9aae.jpg
РИА Новости

В Приморье свыше 40 участков подтопило дождевым паводком

03:44, 13 августа 2019
306
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПаводок
Паводок
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Паводок. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Свыше 40 придомовых территорий и огородов подтопило в Приморье из-за ливней, сообщает региональный главк МЧС РФ.
В понедельник спасатели предупредили о паводке на реках Дальнереченского и Красноармейского районов, где отмечается интенсивный подъем уровня воды. На погоду в регионе оказывает влияние активный атмосферный фронт.
По данным МЧС, на большинстве рек края поднялась вода. За прошедшие сутки выпало от 0,3 до 52 миллиметра осадков. Больше всего осадков зафиксировано в Дальнереченском районе - 52 миллиметра.
"В результате выпадения осадков произошло подтопление огородов и подвалов жилых домов в населенных пунктах Губерово и Новостройка в Пожарском районе. Вода со всех подвалов жилых домов в селе Новостройка откачана…. В Дальнереченском районе ливневыми стоками подтоплено 34 подворья… В населённом пункте Метеоритное Красноармейского района подтоплено 5 огородов, в населенном пункте Лимонники подтоплены 2 придомовые территории", - говорится в сообщении.
Переливы воды через дороги отмечаются в Пожарском районе у реки Сахалинка и в Дальнереченском районе у населенного пункта Поляны. Проехать можно только грузовым транспортом. Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. Отмечается медленный спад уровня воды.
Перелив отмечаются на дороге Дальнереченск - Восток-Глубинное. Проезд транспорта не ограничен. В Хасанском районе Приморья перелив на дороге Гвоздево - Хасан. Есть проезд для грузового транспорта, объезд для легкового - через Посьет.
Подтопленное село Кокшаровка в Приморье
10 августа, 05:34РИА Новости
Ливень подтопил многоквартирные дома в селе в Приморье
001100
Обсудить 0
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Затопленная улица
Новый тайфун "Кроса" может вызвать большое наводнение в Приморье
РИА
Новости
Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске
Гребень амурского паводка подходит к Хабаровску
Венесуэла
В Венесуэле создадут комиссию, которая определит дату выборов
Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
Режим ЧС в Каменке будет действовать весь срок восстановительных работ
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Школу в Приморье, о которой рассказали Путину, отремонтируют в 2020 году
Юрий Трутнев
Трутнев призвал глав регионов ДФО помочь пострадавшим от паводков и пожаров
Река Обь
В Томской области на Оби затонула баржа с грузом
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Жителям Каменки, около которой горел склад, открыли доступ в дома
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Бородинский хлеб
"Бородинский" хлеб решили улучшить
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
Глава ГКНБ Киргизии подтвердил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа
Врач скорой медицинской помощи
В Архангельской области два человека погибли в ДТП
Тушение лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
Граффити британского художника Бэнкси на стене в городе Вифлееме на Западном берегу реки Иордан
Репродукции Бэнкси выставят на аукционах Sotheby’s и Christie’s в сентябре
Тушение лесных пожаров
Количество лесных пожаров в Якутии снижается из-за осадков и работы людей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Президент Киргизии требовал, чтобы задержание Атамбаева прошло без жертв
09:03В России остановили разработку ранца-спасателя для космонавтов
09:00В России создан первый в мире бесплатный ресурс для анализа биоматериалов
08:58Utair попросил Минтранс отложить распределение бывших маршрутов "Трансаэро"
08:56Число госпитализированных с отравлением в Винницкой области выросло до 12
08:55В Индии фермеру с сыном пришлось поселиться на деревьях из-за слонов
08:50Глава ГКНБ Киргизии подтвердил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа
08:48Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
08:45Суд в Киргизии арестовал 120 единиц имущества Атамбаева
08:41Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота
08:35В Томской области на Оби затонула баржа с грузом
08:30Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений
08:26В Белом море эвакуировали пассажиров севшего на мель экскурсионного судна
08:20Economist подсчитал количество постов Трампа о России
08:15В Москве вечером может выпасть около 13% месячной нормы осадков
08:10В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать колбасу
08:09Температура в Москве повысится до 25 градусов, вечером ожидается гроза
08:09IT-компании обучат московских педагогов креативному программированию
08:08Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе
08:05Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет
Лента новостейМолния