В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент с крещением годовалого малыша священнослужителем Мариенбургской церкви в Гатчине игуменом Фотием.
По его словам, этой случай говорит о проблеме подготовки к таинству крещения. Ведь если бы между родителями и священником было налажено доверие, подобное бы не произошло, отмечает он.
Таинство совершается в общине, где между ее членами должны царить любовь и внимание, добавил представитель РПЦ.
"Крещение не может стать тем, чем оно должно быть, если с одной стороны "анонимный требополучатель", а с другой – "безразличный требоисполнитель", - заключил Легойда.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором Фотий с силой окунает мальчика в воду с головой, несмотря на крики малыша и попытки матери его забрать. Этот ролик вызвал широкий общественный резонанс. После случившегося мать ребенка написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление.
Ранее в Гатчинской епархии рассказали РИА Новости, что прихожане и до инцидента с ребенком жаловались на грубость игумена Фотия. После обращений священник был переведен из храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Большая Вруда Волосовского района, где служил настоятелем, в гатчинский храм.