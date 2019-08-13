В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент с крещением годовалого малыша священнослужителем Мариенбургской церкви в Гатчине игуменом Фотием.

По его словам, этой случай говорит о проблеме подготовки к таинству крещения. Ведь если бы между родителями и священником было налажено доверие, подобное бы не произошло, отмечает он.

Таинство совершается в общине, где между ее членами должны царить любовь и внимание, добавил представитель РПЦ.

"Крещение не может стать тем, чем оно должно быть, если с одной стороны "анонимный требополучатель", а с другой – "безразличный требоисполнитель", - заключил Легойда.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором Фотий с силой окунает мальчика в воду с головой, несмотря на крики малыша и попытки матери его забрать. Этот ролик вызвал широкий общественный резонанс. После случившегося мать ребенка написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление.