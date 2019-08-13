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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине

03:36, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкКупола
Купола
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент с крещением годовалого малыша священнослужителем Мариенбургской церкви в Гатчине игуменом Фотием.
По его словам, этой случай говорит о проблеме подготовки к таинству крещения. Ведь если бы между родителями и священником было налажено доверие, подобное бы не произошло, отмечает он.
Таинство совершается в общине, где между ее членами должны царить любовь и внимание, добавил представитель РПЦ.
"Крещение не может стать тем, чем оно должно быть, если с одной стороны "анонимный требополучатель", а с другой – "безразличный требоисполнитель", - заключил Легойда.
Игумен встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
Вчера, 23:44Религия и мировоззрение
Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором Фотий с силой окунает мальчика в воду с головой, несмотря на крики малыша и попытки матери его забрать. Этот ролик вызвал широкий общественный резонанс. После случившегося мать ребенка написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление.
Ранее в Гатчинской епархии рассказали РИА Новости, что прихожане и до инцидента с ребенком жаловались на грубость игумена Фотия. После обращений священник был переведен из храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Большая Вруда Волосовского района, где служил настоятелем, в гатчинский храм.
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Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьГатчинаОбщество
Популярные комментарии
Принимать веру нужно осмысленно, в возрасте, а не вот так варварски...
13 августа, 04:31
патриот бывший
22000818
К сожалению, родители сами виноваты. Они уверены в том, что крещение нужно? Вероятно, просто хотят отдать "дань моде", у всех крещеные, наш хуже? А то, что это именно так, говорит то, что мать стоит, простите, в платье для борделя. То, что это серьезно и важно, вопрос 28-й. Так же и крестные. Они не понимают, что берут ответ перед Богом, за духовное воспитание крестника, причем становятся главнее родных родителей. Таинство должно быть совершено, а если вам важнее слезы ребенка, зачем тогда его крестить, а потом еще и обвинять священника? Пусть нехристем живет, проблем то.... Странно... Покрестили и забыли, а то что в РИ, отлучали от Церкви за пропуск служб, никто не вспоминает. В РПЦ очень много "засланных казачков" компрометирующих Церковь. А всем хающим православие скажу- к вам лезут со своим мнением? Нет. Зачем тогда вы осуждаете предмет, о котором понятия не имеете? Чтоб осуждать, нужно погрузиться, а погрузившись и поняв, зубами начнете рвать всех несогласных с Православием..
13 августа, 05:04
Максим
15000011
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