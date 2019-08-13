"Бородинский" хлеб решили улучшить

"Многие диетологи считают, что ржаной хлеб по питательной ценности и сбалансированности превосходит другие продукты, однако есть и иные мнения - о том, что пищевая ценность продуктов, вырабатываемых по ГОСТам, не соответствует современным представлениям нутрициологии о здоровом питании. Поэтому ученые Южно-Уральского государственного университета разработали и запатентовали свою рецептуру хлеба "Бородинский" с использованием семян чиа и кунжута", - рассказали в вузе.