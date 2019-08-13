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РИА Новости

"Бородинский" хлеб решили улучшить

03:45, 13 августа 2019
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© Фото : SaboteurБородинский хлеб
Бородинский хлеб
© Фото : Saboteur
Бородинский хлеб. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Знаменитый ржаной хлеб "Бородинский", отличительной особенностью которого является добавление кориандра, не совсем отвечает современным требованиям здорового питания, поэтому его решили улучшить, добавив туда семена кунжута и чиа, рассказали РИА Новости в Южно-Уральском государственном университете.
"Многие диетологи считают, что ржаной хлеб по питательной ценности и сбалансированности превосходит другие продукты, однако есть и иные мнения - о том, что пищевая ценность продуктов, вырабатываемых по ГОСТам, не соответствует современным представлениям нутрициологии о здоровом питании. Поэтому ученые Южно-Уральского государственного университета разработали и запатентовали свою рецептуру хлеба "Бородинский" с использованием семян чиа и кунжута", - рассказали в вузе.
Внесение в рецептуру хлеба ингредиентов, формирующих его лечебно-профилактические и функциональные свойства, способно решить сразу несколько проблем, в том числе и дефицита необходимых пищевых веществ в рационах россиян, отметили в университете.
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"Семена чиа длительное время употреблялись населением латиноамериканских стран, их польза проверена временем и подтверждается результатами современных исследований. Высокая питательная ценность перемолотых семян чиа обусловлена наличием ценных компонентов: пищевые растворимые и нерастворимые волокна, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, токоферолы, минеральные вещества", - пояснила один из авторов инновационного рецепта Наталья Наумова, профессор кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ.
Выбор кунжутной муки в качестве одного из основных компонентов также обусловлен ее высокой биологической ценностью и широким спектром лечебно-профилактического действия. Полезные ингредиенты муки включают ряд незаменимых аминокислот, а также клетчатку, полиненасыщенные жирные кислоты, водо- и жирорастворимые витамины, макро- и микроэлементы.
Разработанный учеными ЮУрГУ хлеб "Бородинский улучшенный" отличается повышенным содержанием белка, липидов (за счет увеличения количества полиненасыщенных жирных кислот масла чиа), пищевых волокон, минеральных элементов на фоне снижения глютеновой нагрузки на организм человека.
"Смесь муки из семян чиа и кунжута содержит рекордное количество меди, кальция, железа и других минералов, отличается сбалансированным аминокислотным составом, что способствует повышению пищевой и биологической ценности готового изделия", - добавила Наумова.
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