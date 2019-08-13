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РИА Новости

На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны

03:26, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкИтуруп
Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Итуруп. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"Одно из них довольно хорошо сохранилось, второе находится в разобранном виде", - говорится в сообщении.
Кроме того, получены результаты обследования озера Куйбышевское, которое у местных жителей имеет второе название – Танковое озеро. По легенде, в годы войны там было затоплено несколько танков. Участники экспедиции обследовали дно озера, техники там не оказалось.
Помимо поиска артефактов периода Второй мировой войны участники экспедиции исследуют динамику ландшафтных преобразований на поверхности острова, выяснят состояние популяций краснокнижных видов животных и растений.
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В экспедиции участвуют около 100 человек - ученые, военнослужащие, юнармейцы, представители Русского географического общества. На остров их доставил большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя". В рамках долгосрочной экспедиции на острове Итуруп планируются археологические работы, ландшафтные, ботанические, орнитологические исследования. Во второй половине августа участники экспедиции проведут исследования на острове Уруп южной группы Большой гряды Курильских островов.
На островах Курильской гряды с 18 августа по 1 сентября 1945 года проходила Курильская десантная операция. Она была проведена войсками Камчатского оборонительного района и кораблями Петропавловской военно-морской базы при поддержке 128-й авиадивизии против японских войск. Операция началась с высадки на острове Шумшу, а к 1 сентября сопротивление японских войск, превосходивших советский десант в силах и средствах, было сломлено на всех островах Курильской гряды.
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