Эксперты рассказали, какие грибы чаще всего собирают россияне

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россияне чаще всего из грибов собирают белые и подберезовики, а реже - волнушки, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, белые грибы собирают 52% россиян, подберезовики – 35%. Также опрошенные предпочитают подосиновики (33%), опята (28%), маслята (23%), грузди (21%) и лисички (20%). Намного реже респонденты собирают волнушки, моховики, сморчки (по 1% соответственно).

Как указано в опросе, в среднем за один поход каждый грибник приносит домой пять килограммов грибов, однако респондентам из Сибири и Приволжья удается собирать больше — семь и шесть килограммов соответственно.

По данным ВЦИОМ, самые заядлые грибники живут в Москве и Санкт-Петербурге (47%), на втором месте расположились города-миллионники (42%), на третьем - населенные пункты с 500-950 тысячами жителей.

В опросе также указывается, что 48% россиян в последние год-два ходили за грибами, 23% рыбачили, 8% собирали травы, 4% охотились, а 44% ничего из перечисленного не делали. Наиболее популярен сбор грибов среди мужчин (46%), большинство женщин не занимаются собирательством, рыбалкой или охотой (53%). Также любят собирать грибы люди в возрасте от 35 до 44 лет (44%) и от 45 до 59 лет (45%), а равнодушны чаще других к собирательству, охоте и рыбалке респонденты в возрасте старше 60 лет (55%).