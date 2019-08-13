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РИА Новости

Эксперты рассказали, какие грибы чаще всего собирают россияне

03:19, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСбор грибов
Сбор грибов
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сбор грибов. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россияне чаще всего из грибов собирают белые и подберезовики, а реже - волнушки, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, белые грибы собирают 52% россиян, подберезовики – 35%. Также опрошенные предпочитают подосиновики (33%), опята (28%), маслята (23%), грузди (21%) и лисички (20%). Намного реже респонденты собирают волнушки, моховики, сморчки (по 1% соответственно).
Как указано в опросе, в среднем за один поход каждый грибник приносит домой пять килограммов грибов, однако респондентам из Сибири и Приволжья удается собирать больше — семь и шесть килограммов соответственно.
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По данным ВЦИОМ, самые заядлые грибники живут в Москве и Санкт-Петербурге (47%), на втором месте расположились города-миллионники (42%), на третьем - населенные пункты с 500-950 тысячами жителей.
В опросе также указывается, что 48% россиян в последние год-два ходили за грибами, 23% рыбачили, 8% собирали травы, 4% охотились, а 44% ничего из перечисленного не делали. Наиболее популярен сбор грибов среди мужчин (46%), большинство женщин не занимаются собирательством, рыбалкой или охотой (53%). Также любят собирать грибы люди в возрасте от 35 до 44 лет (44%) и от 45 до 59 лет (45%), а равнодушны чаще других к собирательству, охоте и рыбалке респонденты в возрасте старше 60 лет (55%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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