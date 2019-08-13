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РИА Новости

Эксперт посоветовал москвичам не подкармливать голубей

03:16, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолуби
Голуби
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Голуби. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Голубей в Москве нельзя подкармливать, так как из-за обильной подкормки они стали плодиться круглогодично и в больших количествах пачкать своим пометом памятники и архитектурные строения, рассказал РИА Новости специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев.
"Рост численности продолжается, потому что их круглогодично кормят - и они даже научились круглогодично выводить свое потомство, из-за чего их численность увеличилась, несмотря на большую смертность молодых птиц. Мы считаем, что голубей в Москве лучше вообще не подкармливать - ни зимой, ни летом. Пусть лучше стабилизируется их численность. Для других птиц они не представляют опасности, но они доставляют неудобство человеку - пачкают памятники, архитектурные строения и на голову может кому-то прилететь", - сказал Кудрявцев.
Он отметил, что родина голубей - Ливия. Распространившись по миру вслед за цивилизацией, голуби хорошо освоили городские пространства, ведь для них кирпичные и железобетонные дома - это те же скалы, как и на родине.
Эксперт добавил, что по мере увеличения толерантности к человеку, голуби стали спускаться с крыш и козырьков домов на землю за кормом, который человек им стал предлагать. Таким образом, голуби научились сидеть на проводах и ветках деревьев, стали больше времени проводить на земле.
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