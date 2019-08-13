Эксперт посоветовал москвичам не подкармливать голубей

"Рост численности продолжается, потому что их круглогодично кормят - и они даже научились круглогодично выводить свое потомство, из-за чего их численность увеличилась, несмотря на большую смертность молодых птиц. Мы считаем, что голубей в Москве лучше вообще не подкармливать - ни зимой, ни летом. Пусть лучше стабилизируется их численность. Для других птиц они не представляют опасности, но они доставляют неудобство человеку - пачкают памятники, архитектурные строения и на голову может кому-то прилететь", - сказал Кудрявцев.