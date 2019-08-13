Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.

В понедельник ведомство сообщало, что в России действуют 202 лесных пожара на площади 283,2 тысяч гектаров, которые активно тушат, из них 146,7 тысячи в Иркутской области и 126,1 тысячи в Красноярском крае. Руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко заявил РИА Новости, что пик лесных пожаров в Сибири пройден.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.08.2019 в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 998 гектара", - говорится в новом сообщении.

Согласно данным ведомства, на полночь 13 августа действовали 159 лесных пожаров на площади 266,4 тысячи гектаров, по которым вели активное тушение, в том числе в Красноярском крае 135,5 тысячи и в Иркутской области 121,6 тысячи.

Режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента Владимира Путина к тушению присоединились десять самолетов и десять вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.