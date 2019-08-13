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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться

03:14, 13 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.
В понедельник ведомство сообщало, что в России действуют 202 лесных пожара на площади 283,2 тысяч гектаров, которые активно тушат, из них 146,7 тысячи в Иркутской области и 126,1 тысячи в Красноярском крае. Руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко заявил РИА Новости, что пик лесных пожаров в Сибири пройден.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.08.2019 в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 998 гектара", - говорится в новом сообщении.
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Согласно данным ведомства, на полночь 13 августа действовали 159 лесных пожаров на площади 266,4 тысячи гектаров, по которым вели активное тушение, в том числе в Красноярском крае 135,5 тысячи и в Иркутской области 121,6 тысячи.
Режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента Владимира Путина к тушению присоединились десять самолетов и десять вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
За последние две недели лесные пожары стремительно распространялись, их площадь выросла втрое с 89 тысячи гектаров.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуСибирский ФОПроисшествия
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