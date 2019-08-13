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РИА Новости
Туризм

Россия вкладывает миллионы долларов в развитие туризма в Армении

03:05, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в фотобанкАрмения
Армения
© РИА Новости / Алина Старостина
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Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 авг - РИА Новости. Российское правительство финансирует реализацию в регионах Армении целого ряда крупных программ, среди них проект развития агротуризма стоимостью 3 миллиона долларов, охватывающий 60 населенных пунктов, и более чем 5-миллионный проект поддержки сельских районов на севере республики, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Ереване.
Один из элементов подобного российского содействия – деятельность гостевых домов в горном селе Калаван в Гегаркуникской области Армении. Власти республики считают проект развития туризма в этом населенном пункте одним из самых удачных в туристической сфере и образцом для подражания. Гостиничные места в мини-отелях села бронируются заранее, а непрекращающийся турпоток дает мультипликативный эффект, обеспечивая работой и стабильными доходами местных жителей.
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Агротуризм

В начале 2016 года был запущен проект "Развитие комплексного сельского туризма в Армении", осуществляемый на средства российского трастового фонда Программой развития ООН (UNDP). Правительство РФ предоставило на реализацию проекта, рассчитанного до 2020 года, 3 миллиона долларов.
Проект охватывает 60 населенных пунктов по всей стране. В его рамках разработаны прогулочные тропы, основаны общинные и децентрализованные отели, тематические парки, центры научного и приключенческого туризма, туристические научно-исследовательские и ресурсные центры, музеи-коллекции артефактов, гончарные мастерские, сырные погреба, мини-винодельни, музей наследия ковра, мастерская по изготовлению хачкаров - каменных стел с резным изображением креста, студия искусств, где туристы смогут своими руками изготовить бумагу и заняться ее художественным тиснением.
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При российском финансировании развивается рафтинг, начались работы по строительству СПА-центра, где будут использоваться лечебные эфирные масла, создаются центры глиняной терапии и апитерапии – лечения продуктами пчеловодства.
Важным составляющим проекта развития сельского туризма являются гастродворы. Их основывают жители сел в своих домах. Это аутентичные центры культуры, позволяющие туристам не только отведать характерные для того или иного региона блюда местной кухни, но и пообщаться с жителями, познакомиться с их культурой, бытом, традициями. По всей Армении благодаря российскому финансированию созданы около десяти подобных винных и "армянских" двориков.
Координатор проекта UNDP Арман Валесян считает, что подобные инициативы помогают развивать малый бизнес в селах. "В рамках проекта мы не только помогаем основать и расширять бизнес, но и работаем по линии продаж и маркетинга", - сказал он журналистам.
Активное участие в открытии новых туробъектов в рамках программы принимает посольство РФ в Армении. В дипмиссии уверены, что финансируемый Россией проект послужит дальнейшему укреплению стратегического партнерства между странами, развитию туристической отрасли Армении, созданию новых рабочих мест и улучшению благосостояния населения.
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Упор на развитие села

Другой крупной инициативой, реализуемой UNDP на российские средства, является программа "Комплексная поддержка развития сельских районов: повышение устойчивости общин". Она осуществляется с 2015 года и рассчитана до 2020 года. Правительство РФ выделило на реализацию проекта свыше 5 миллионов долларов.
В посольстве РФ в Армении сообщили РИА Новости, что программа осуществляется в 45 приграничных селах Тавушской области. Заявленная цель - обеспечение сбалансированного развития регионов Армении с учетом комплекса социально-экономических и экологических составляющих, а также повышение качества жизни и уровня доходов населения приграничных районов Тавушской области.
Программа предусматривает создание 86 теплиц, 17 микровиноделен, восьми производств по сушке фруктов, основание 40,1 гектара новых садов, двух центров сбора сельхозпродукции, трех центров сельхозтехники, пекарни, центра для производства саженцев.
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Кроме того, создана система капельного орошения на территории площадью 34,4 гектара, усовершенствована система уличного освещения ряда общин, отремонтированы дом культуры, семь школьных кафетерий, создано пять общинных фондов развития, разработано 38 планов развития общин.
Еще 800 тысяч долларов Россия предоставила на реализацию проекта Программы развития ООН по профориентированию и решению проблем занятости сельской молодежи в Армении. При реализации этой программы планируется использовать потенциал ранее созданных в регионах при российском финансировании ресурс-центров, а также исследовательский потенциал Московской школы управления Сколково.
Постпред UNDP в республике Дмитрий Марьясин заявил журналистам, что цель проекта - развивать современные навыки, востребованные и высокооплачиваемые рабочие места в сельских районах, сформировать большую прослойку активных молодых людей, заинтересованных в переобучении, создании стартапов. Он добавил, что для программы выбраны четыре уязвимых региона – Лорийская, Ширакская, Тавушская и Гегаркуникская области, где безработица среди лиц в возрасте 18-34 лет более 60%.
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