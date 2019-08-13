Школу в Приморье, о которой рассказали Путину, отремонтируют в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Закрытая ранее школа №55 во Владивостоке, о которой рассказали на пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину, возобновит работу в 2020 году после ремонта, сообщает мэрия.
В декабре 2018 года на ежегодной большой пресс-конференции Путина журналист из Владивостока рассказал о проблемах Приморского края, в том числе закрытии школы №55 во Владивостоке. В мэрии сообщили, что учебное заведение было закрыто пять лет назад, тогда туда ходило мало детей, здание частично пустовало. Власти города запросили информацию об общем количестве детей, которые живут рядом, и по этой информации намеревались принимать решение, открывать ли школу. По итогам конференции Путин поручил министерству просвещения РФ совместно с администрацией Приморского края рассмотреть вопрос о причинах закрытия школы, проверить, соблюдались ли права детей, и доложить об этом. В начале 2019 года жителей района собирали на общественные обсуждения по судьбе этой школы.
"В школе №55 на улице Снеговой, 35 во Владивостоке начались ремонтные работы. Строители приступили к восстановлению кровли, замене окон, дверей, сантехники и вентиляции. Также им предстоит отремонтировать спортивный зал и кабинеты, благоустроить территорию. Затем в учреждение будет закуплена мебель и инвентарь… Открыть школу планируется в 2020 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе общественных обсуждений жители города выступили за возврат школы в прежние стены.
Школа закрылась в 2013 году из-за того, что ее посещало мало детей. Тогда учеников перевели в соседние школы, а в здании на Снеговой, 35 был открыт Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта. Там занимались 215 ребят. Сейчас спортсмены переехали в другие здания.