Школу в Приморье, о которой рассказали Путину, отремонтируют в 2020 году

В декабре 2018 года на ежегодной большой пресс-конференции Путина журналист из Владивостока рассказал о проблемах Приморского края, в том числе закрытии школы №55 во Владивостоке. В мэрии сообщили, что учебное заведение было закрыто пять лет назад, тогда туда ходило мало детей, здание частично пустовало. Власти города запросили информацию об общем количестве детей, которые живут рядом, и по этой информации намеревались принимать решение, открывать ли школу. По итогам конференции Путин поручил министерству просвещения РФ совместно с администрацией Приморского края рассмотреть вопрос о причинах закрытия школы, проверить, соблюдались ли права детей, и доложить об этом. В начале 2019 года жителей района собирали на общественные обсуждения по судьбе этой школы.