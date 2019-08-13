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РИА Новости
Туризм

Туроператоры заявили о "большом ударе" по бюджету Грузии из-за России

03:02, 13 августа 2019
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкЖители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Директор ассоциации “Турпомощь” Александр Осауленко назвал “более чем точными” оценки потерь туристического сектора Грузии в размере до 60 миллионов долларов, озвученные властями в Тбилиси. Об этом он сообщил РБК.
По его оценкам, для общего бюджета Грузии потеря туристических денег пиковых месяцев (июля и августа – прим. ред.) будут "большим ударом".
В свою очередь вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович заявил РБК, что оценки потерь туристического сектора Грузии в размере 60 миллионов долларов “вполне правдоподобны”.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире радио Sputnik ранее отметил, что грузинские отели, авиакомпании и рестораны "потеряли существенные деньги". "Статистика показывает сокращение турпотока, несмотря на то, что туристы, конечно, хотели бы посещать Грузию. Но пока ситуация не будет нормализована, говорить о восстановлении турпотока, наверное, не придется", ‒ сказал он.
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В понедельник премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристический бизнес страны в июле потерял до 60 миллионов долларов из-за решения президента России Владимира Путина прервать прямое авиасообщение.
Поводом для введения запрета стали антироссийские демонстрации, захлестнувшие грузинскую столицу 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приостановку полетов временной мерой и заявил, что авиасообщение будет восстановлено, "когда малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, исчезнет".
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ТуризмSputnikРБК (медиагруппа)Владимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Порою лучше жевать, чем говорить и скакать. Грузины получили ровно то что попросили. Наздоровье!
13 августа, 03:28
CCicicipi
7810001
В 21 веке важны рынки, а не территории. Грузия утратила российский рынок. Пусть ищет новые.
13 августа, 03:18
VPVassya Pupkind
6500005
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