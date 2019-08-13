Туроператоры заявили о "большом ударе" по бюджету Грузии из-за России

Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии. Архивное фото

Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Директор ассоциации “Турпомощь” Александр Осауленко назвал “более чем точными” оценки потерь туристического сектора Грузии в размере до 60 миллионов долларов, озвученные властями в Тбилиси. Об этом он сообщил Директор ассоциации “Турпомощь” Александр Осауленко назвал “более чем точными” оценки потерь туристического сектора Грузии в размере до 60 миллионов долларов, озвученные властями в Тбилиси. Об этом он сообщил РБК

По его оценкам, для общего бюджета Грузии потеря туристических денег пиковых месяцев (июля и августа – прим. ред.) будут "большим ударом".

В свою очередь вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович заявил РБК , что оценки потерь туристического сектора Грузии в размере 60 миллионов долларов “вполне правдоподобны”.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире радио Sputnik ранее отметил, что грузинские отели, авиакомпании и рестораны "потеряли существенные деньги". "Статистика показывает сокращение турпотока, несмотря на то, что туристы, конечно, хотели бы посещать Грузию. Но пока ситуация не будет нормализована, говорить о восстановлении турпотока, наверное, не придется", ‒ сказал он.

В понедельник премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристический бизнес страны в июле потерял до 60 миллионов долларов из-за решения президента России Владимира Путина прервать прямое авиасообщение.

Поводом для введения запрета стали антироссийские демонстрации, захлестнувшие грузинскую столицу 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.